Это славянское фэнтези в России встретили прохладно, а в Китае — полюбили: я посмотрела его еще в 2015 году

Фильм, который в России встретили довольно прохладно, неожиданно нашёл огромную аудиторию за тысячи километров от дома. «Он — дракон» объединил славянские легенды, красивую историю любви и драконов — и именно это сочетание оказалось особенно близким китайским зрителям.

История любви, которой никто не ждал

В основе фильма лежит роман Сергея и Марины Дяченко «Ритуал». По сюжету княжна Мира должна стать женой Игоря — потомка легендарного Драконоборца. Во время свадебного обряда девушку похищает настоящий дракон и уносит на таинственный остров.

Там Мира знакомится с загадочным Арманом и постепенно понимает, что её похититель и прекрасный юноша — один и тот же человек. Между героями возникает чувство, которому, казалось бы, вообще не должно было появиться места. И вот здесь привычная сказка о прекрасной девушке и чудовище превращается в историю о выборе, страхе и любви.

Почему «Он — дракон» особенно понравился китайцам

В России фильм не стал большим хитом, зато в Китае ситуация оказалась совершенно другой. Пиратская копия картины сначала разлетелась по интернету и всего за несколько дней собрала около 4 миллионов просмотров, передает дзен-канал «Кинобуква». А после официального проката фильм вошёл в число самых успешных зарубежных проектов года.

И причина кажется довольно очевидной. Дракон — один из главных символов китайской культуры, поэтому история о могущественном существе, которое способно принимать человеческий облик и влюбляться, попала прямо в сердце местной аудитории.

А вдобавок китайским зрителям предложили совершенно необычный мир: славянские обряды, старинные костюмы, заснеженные пейзажи, деревянные города и загадочный остров.

Русская сказка, которую неожиданно полюбили за границей

Конечно, у «Он — дракона» хватает недостатков. Актёрская игра местами кажется неровной, а сюжет не всегда выдерживает собственную сказочность. Но у фильма есть то, чего часто не хватает современному фэнтези, — свой узнаваемый мир.

И, пожалуй, самое забавное во всей этой истории заключается в том, что именно китайские зрители разглядели в нашей славянской сказке то, что мы сами могли не заметить. Пока одни проходили мимо «Он — дракона», другие увидели красивую историю любви, загадочных драконов и совершенно незнакомую им мифологию.

Иногда, чтобы понять, насколько необычным может быть наше фэнтези, действительно полезно посмотреть на него глазами зрителя из другой страны. И «Он — дракон» — отличный тому пример.

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