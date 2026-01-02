Меню
Это сейчас «Брат» — культовый фильм даже для зумеров, а в 90-е его разнесли критики: больше всего досталась Бодрову

2 января 2026 12:19
Кадр из фильма «Брат»

Некоторые эксперты засомневались в его таланте.

Фильму «Брат» в этом году исполнилось уже 28 лет. Сегодня он признан классикой и одним из важнейших явлений российского кинематографа 1990-х, культовый статус которого не вызывает сомнений.

Однако путь к этому признанию был не таким гладким, как может показаться сейчас. И отзывы критиков тех лет это доказывают.

Критика «Брата»

В год своей премьеры, в 1997-м, картина Алексея Балабанова собрала не только народную любовь, но и волну критики от части профессионального сообщества и интеллигенции. Фильм упрекали в излишней «простоватости» и нарочитой стилизации, некоторые усматривали в нём романтизацию насилия и криминального мира.

«Главный персонаж, по сути киллер, а представлен как новый герой времени, еще и обаятельный добряк», — писали эксперты.

Героя Сергея Бодрова-младшего, который вскоре стал иконой для целого поколения, изначально воспринимали неоднозначно — как персонажа, лишённого чёткой моральной позиции. Да и его талант ставили под сомнение.

«Сложно смотреть на отсутствие эмоционального диапазона в фильме. Вместо опытного актера с профессиональным образованием тут скованный парень, у которого на все 96 минут одно и то же выражение глаз и интонация», — беспощадно подводили вывод профессионалы.

Кадр из фильма «Брат»

Мнение Балабанова

Алексей Балабанов не вступал в полемику с критиками и не стремился опровергать их оценки. Его позиция была принципиальной и простой: дело профессиональных обозревателей — анализировать и критиковать, а его задача как режиссёра — снимать кино.

Он был уверен, что его фильмы должны говорить сами за себя, без дополнительных объяснений и оправданий со стороны автора.

«Мне кажется, что я делаю то, чем сам интересуюсь. Особых поводов для раздражения не придумываю. Если так выходит, значит, я куда-то попал», — так он комментировал резонанс, который вызывали его картины.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Света выбрала мужа-тирана, а не Данилу. А еще мы вспоминали фразы из «Брата», которые стали крылатыми.

Фото: Кадры из фильма «Брат» (1997)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
