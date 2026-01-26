Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Это ремейк, но не копия: чем российский сериал «Под прикрытием» отличается от корейского оригинала

Это ремейк, но не копия: чем российский сериал «Под прикрытием» отличается от корейского оригинала

26 января 2026 09:25
Кадр из сериала «Под прикрытием»

Все-таки эти две киноленты сильно друг от друга отличаются.

Вы знали, что «Под прикрытием» — это ремейк корейского сериала? Причем из тех редких случаев, когда российская версия не пытается копировать оригинал покадрово.

Авторы взяли исходную историю и сразу пересобрали ее под другие ритмы, лица и реальность. В итоге получился жесткий сериал про спецоперации — без глянца и с явным уклоном в серые зоны.

Заговор без романтики

В центре сюжета — секретный отдел, о котором не знают даже внутри системы. Его цель — преступная сеть, возглавляемая фигурой почти мифической. Никто не видел главаря, никто не знает, где он скрывается, но последствия его действий вполне ощутимы.

Когда стандартные методы дают сбой, к делу привлекают человека с темным прошлым — бывшего бойца, которому нечего терять. Его внедрение становится переломным моментом: история уходит от привычного боевика в сторону паранойи и тотального недоверия.

Сюжет намеренно запутывают. Персонажи появляются и исчезают, союзники оказываются двойными агентами, а любая ошибка может стать последней. Личные драмы, чувство вины и системная коррупция здесь не фон, а часть конструкции.

Чем российская версия отличается от корейской

Оригинал делал ставку на скорость, технологии и эффектность. Российская адаптация выбирает другое — медленный темп, мрачную атмосферу и эмоциональную тяжесть. Вместо аттракциона — ощущение постоянного давления. Герои устают, сомневаются, ошибаются и расплачиваются за это. Экшен работает не как украшение, а как продолжение конфликта.

В итоге «Под прикрытием» — не ремейк в привычном смысле, а самостоятельная история. Неидеальная, местами перегруженная, но честная в попытке показать мир, где под прикрытием живут не только агенты, но и сама правда.

Фото: Кадр из сериала «Под прикрытием»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Наш ответ больнице Питт»: «Полная совместимость» метит в главный проект 2026 года — отзывы говорят сами за себя «Наш ответ больнице Питт»: «Полная совместимость» метит в главный проект 2026 года — отзывы говорят сами за себя Читать дальше 26 января 2026
Появились первые подробности 4 сезона «Триггера»: у самого Стрелецкого будет психолог — и он намного опаснее пациентов Появились первые подробности 4 сезона «Триггера»: у самого Стрелецкого будет психолог — и он намного опаснее пациентов Читать дальше 22 января 2026
Смотрю взахлеб и не могу дождаться развязки: вот когда выйдут 2 финальные серии второго «Золотого дна» Смотрю взахлеб и не могу дождаться развязки: вот когда выйдут 2 финальные серии второго «Золотого дна» Читать дальше 22 января 2026
81 625 273 просмотра и ни одной лишней сцены: почему именно «Пчела» из «Фиксиков» стала настоящим хитом (видео) 81 625 273 просмотра и ни одной лишней сцены: почему именно «Пчела» из «Фиксиков» стала настоящим хитом (видео) Читать дальше 26 января 2026
Мы видели финал 7 сезона, но ответа не получили: кем на самом деле был архитектор в «Невском» Мы видели финал 7 сезона, но ответа не получили: кем на самом деле был архитектор в «Невском» Читать дальше 26 января 2026
Мои дети просят «как у Карамельки»: простой рецепт карамели из мультсериала «Три кота» — всего 2 ингредиента Мои дети просят «как у Карамельки»: простой рецепт карамели из мультсериала «Три кота» — всего 2 ингредиента Читать дальше 26 января 2026
Петров против Янковского: актер раскрыл, почему его герой в третьем «Фишере» будет совсем другим (щепотка спойлеров) Петров против Янковского: актер раскрыл, почему его герой в третьем «Фишере» будет совсем другим (щепотка спойлеров) Читать дальше 26 января 2026
Устали от маньяков и ментовских погонь? 2 февраля выходит сериал с Наумовым и и Михеевой — даже от трейлера уже смешно (видео) Устали от маньяков и ментовских погонь? 2 февраля выходит сериал с Наумовым и и Михеевой — даже от трейлера уже смешно (видео) Читать дальше 26 января 2026
Наши «Маша и Медведь» оказались американскими: такой мультик придумали в США 86 лет назад Наши «Маша и Медведь» оказались американскими: такой мультик придумали в США 86 лет назад Читать дальше 26 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше