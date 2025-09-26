«Это просто смешно»: экс-летчики посмотрели ремейк «Экипажа» и нашли вагон и маленькую тележку ляпов

Профессия пилота всегда манила своей романтикой. Неудивительно, что о летчиках снято так много фильмов.

Настоящей легендой стал «Экипаж» Александра Митты 1979 года — первый советский фильм-катастрофа.

Зрители были в восторге от истории о мужественном экипаже, спасающем людей из горящего города и чудом сажающем поврежденный лайнер. Однако у настоящих авиаторов картина вызвала лишь улыбку. Они нашли в ней массу несоответствий.

Казалось бы, новая версия «Экипажа» 2016 года от режиссера Николая Лебедева исправит старые ошибки. Но не тут-то было. Опытные пилоты и в этом блокбастере с легкостью обнаружили ляпы, которые просто подняли на смех.

Эпизод с тросом

Сцена с тросом в фильме вызвала вопросы даже у далеких от авиации людей. С точки зрения физики этот трюк выглядит крайне сомнительно. Специалисты поясняют: даже если бы пилотам чудом удалось зацепить самолеты, создать нужное натяжение троса в полете практически нереально.

«Допустим, это получилось. Тогда возникла бы другая проблема — обшивка лайнера просто не выдержала бы такой нагрузки. Она достаточно тонкая, и трос бы ее легко порвал», — задаются вопросами бывшие пилоты на тематических форумах.

К тому же, создатели фильма вовсе опустили самый сложный этап — эвакуацию людей из пылающего самолета. Перебраться по натянутому тросу в реальности было бы невероятно опасно.

Смена профессии

В фильме герой Данилы Козловского с лёгкостью меняет военную форму на гражданский китель. Теоретически такой переход действительно возможен. Любому пилоту, сменившему профиль, в первую очередь нужно освоить новый тип лайнера — и это проще, чем учиться с нуля.

«Это просто смешно. На практике всё не так быстро. Требуется пройти полноценное переобучение и сдать серьёзные экзамены. Недостаточно просто позаниматься на тренажёре, как это сделал киногерой», — отмечают экс-летчики.

Риск для пассажиров

В фильме пилот героически отключает один горящий двигатель, пока второй продолжает дымиться. И тут возникает вопрос: как пассажиры в салоне вообще остаются в сознании?

Дело в том, что система вентиляции самолета как раз забирает воздух из двигателей. Если один из них горит, то в салон моментально попадет угарный газ и продукты горения. В реальности люди получили бы смертельное отравление буквально за несколько минут.

Но ради напряженного сюжета этот технический нюанс решили опустить.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что только из-за одного кадра советскому «Экипажу» не дали Госпремию.