Это не просто случайное слово: почему студия Миядзаки называется именно «Ghibli»

Название студии «Ghibli» уже стало синонимом волшебных анимационных историй. Десятилетиями их фильмы трогают сердца зрителей всех возрастов, сочетая семейный формат с глубокими темами. Но мало кто знает, что скрывается за этим загадочным названием.

Происхождение названия студии «Ghibli»

Хаяо Миядзаки скромно называл «Ghibli» в интервью «просто словом», однако истоки этого варианта куда интереснее. Оно «позаимствовано» у итальянского разведывательного самолета времен Второй мировой — Caproni Ca.309 Ghibli. Для режиссера, страстного поклонника авиации, это был не случайный выбор.

Неудивительно, что полеты стали ключевой темой студии: от летающих островов в «Небесном замке Лапута» до бипланов в «Порко Россо» и «Ветер крепчает». Даже дебютный «Навсикая из Долины ветров» (созданный еще до основания «Ghibli») пронизан этой эстетикой.

На архивной странице сайта студии упоминался и другой смысл. «Гибли» — горячий ветер Сахары, символизирующий свежее дыхание в индустрии аниме. Двойной подтекст идеально отражает суть студии — авторы действительно изменили анимацию, как ураган.

Первый сиквел Миядзаки

Хаяо Миядзаки вновь передумал уходить на пенсию — и теперь у фанатов появился повод для смелых надежд. Хотя мэтр никогда не снимал продолжений своих мультфильмов, ходят слухи, что он всерьез рассматривает сиквел культового «Порко Россо».

Этот недооцененный шедевр 1992 года о бывшем летчике Марко, превращенном в свинью, занимает особое место в фильмографии режиссера. Миядзаки как-то признался, что снимал его скорее для себя, чем для детей.

Мультфильм родился под впечатлением от войны в Югославии. Если сиквел все же случится, можно не сомневаться — авиация снова станет его ключевой темой.

