Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Это не про смерть, это про любовь»: чем удивит зрителей сериал «Хоспис» от создателей «Нулевого пациента»

«Это не про смерть, это про любовь»: чем удивит зрителей сериал «Хоспис» от создателей «Нулевого пациента»

5 марта 2026 07:00
Кадр из сериала «Хоспис», Okko

Главную роль сыграл Евгений Стычкин, он же выступил режиссёром.

Медицинские драмы в России редкость, а по-настоящему сильные — тем более. В 2026 году всё может измениться. Онлайн-кинотеатр Okko и компания «Среда» завершили съёмки сериала «Хоспис» — нового проекта от создателей «Нулевого пациента». И уже сейчас понятно: это заявка на большой разговор.

В центре истории — кардиохирург мирового уровня по фамилии Штурм. Его жизнь рушится в один день. 14-летняя дочь Виктория отворачивается от него после того, как он отказывается оперировать безнадёжную пациентку.

Попытка вернуть доверие оборачивается увольнением и внутренним срывом. Вскоре герой узнаёт, что умирает его первая жена. Он приезжает в хоспис и встречает врача по прозвищу Птичка. Там начинается путь от холодного циника к человеку, который учится чувствовать.

Главную роль сыграл Евгений Стычкин, он же выступил режиссёром. В кадре также Мария Абрамова, Марина Васильева и Анастасия Грачёва. Для Okko это один из ключевых релизов 2026 года, точную дату премьеры объявят позже.

«Идея этого сериала, суть истории очень лаконично и очень точно умещаются в цитату: "Это не про смерть, это про любовь". Для того, чтобы помогать людям провести их последние недели и месяцы жизни, нужно обладать не железным характером, решительностью или смелостью, а безграничной, невероятной любовью», — говорит генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев.

Если проект удержит баланс между болью и надеждой, «Хоспис» может стать тем самым медицинским хитом, о котором будут говорить весь год.

Фото: Кадр из сериала «Хоспис», Okko
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Okko готовит ледяную драму 6 марта: «На льду» объединит фигурное катание и расследование — что известно Okko готовит ледяную драму 6 марта: «На льду» объединит фигурное катание и расследование — что известно Читать дальше 2 марта 2026
Представьте Шибанова или Семенова… но в юбке: Марина Федункив становится майором полиции в новой комедии ТНТ Представьте Шибанова или Семенова… но в юбке: Марина Федункив становится майором полиции в новой комедии ТНТ Читать дальше 6 марта 2026
Похудел на 12 кг и ездил в колонию к Ефремову: Куценко раскрыл эксклюзивные детали съемок сериала «Встать на ноги» от Okko Похудел на 12 кг и ездил в колонию к Ефремову: Куценко раскрыл эксклюзивные детали съемок сериала «Встать на ноги» от Okko Читать дальше 5 марта 2026
104 116 просмотров всего за 3 часа: на YouTube вышла новая серия «Маши и Медведя» «Колесо дружбы» — чем не подарок к 8 Марта? 104 116 просмотров всего за 3 часа: на YouTube вышла новая серия «Маши и Медведя» «Колесо дружбы» — чем не подарок к 8 Марта? Читать дальше 5 марта 2026
«Жалко, что сериал из 8 серий всего. Так-то Трухина много не бывает»: на СТС в марте готовится шикарная комедия про деревенского Цезаря «Жалко, что сериал из 8 серий всего. Так-то Трухина много не бывает»: на СТС в марте готовится шикарная комедия про деревенского Цезаря Читать дальше 4 марта 2026
Ребёнок выжил или нет? Зрители все чаще спрашивают, ждать ли 2 сезон «Дыши» после громкого финала и рейтинга 7,2 на КП Ребёнок выжил или нет? Зрители все чаще спрашивают, ждать ли 2 сезон «Дыши» после громкого финала и рейтинга 7,2 на КП Читать дальше 3 марта 2026
Пока все сходят с ума по «Первому отделу», про «Полную совместимость» будто забыли: а там осталась всего 1 серия и она выйдет на днях Пока все сходят с ума по «Первому отделу», про «Полную совместимость» будто забыли: а там осталась всего 1 серия и она выйдет на днях Читать дальше 3 марта 2026
Вышли сразу 7 серий: «Наш спецназ-4» стартовал на Пятом канале 1 марта — говорят, что по вайбу похож на «Первый отдел» Вышли сразу 7 серий: «Наш спецназ-4» стартовал на Пятом канале 1 марта — говорят, что по вайбу похож на «Первый отдел» Читать дальше 2 марта 2026
Была неопределённость, появилась жирная точка: станет ли «Граница миров 2» подарком к 8 Марта? Была неопределённость, появилась жирная точка: станет ли «Граница миров 2» подарком к 8 Марта? Читать дальше 2 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше