«Это не про смерть, это про любовь»: чем удивит зрителей сериал «Хоспис» от создателей «Нулевого пациента»

Медицинские драмы в России редкость, а по-настоящему сильные — тем более. В 2026 году всё может измениться. Онлайн-кинотеатр Okko и компания «Среда» завершили съёмки сериала «Хоспис» — нового проекта от создателей «Нулевого пациента». И уже сейчас понятно: это заявка на большой разговор.

В центре истории — кардиохирург мирового уровня по фамилии Штурм. Его жизнь рушится в один день. 14-летняя дочь Виктория отворачивается от него после того, как он отказывается оперировать безнадёжную пациентку.

Попытка вернуть доверие оборачивается увольнением и внутренним срывом. Вскоре герой узнаёт, что умирает его первая жена. Он приезжает в хоспис и встречает врача по прозвищу Птичка. Там начинается путь от холодного циника к человеку, который учится чувствовать.

Главную роль сыграл Евгений Стычкин, он же выступил режиссёром. В кадре также Мария Абрамова, Марина Васильева и Анастасия Грачёва. Для Okko это один из ключевых релизов 2026 года, точную дату премьеры объявят позже.

«Идея этого сериала, суть истории очень лаконично и очень точно умещаются в цитату: "Это не про смерть, это про любовь". Для того, чтобы помогать людям провести их последние недели и месяцы жизни, нужно обладать не железным характером, решительностью или смелостью, а безграничной, невероятной любовью», — говорит генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев.

Если проект удержит баланс между болью и надеждой, «Хоспис» может стать тем самым медицинским хитом, о котором будут говорить весь год.