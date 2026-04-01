Это медовое печенье от «Трех котов» приготовят даже дети: всего 5 ингредиентов, которые есть на каждой кухне

Современные мультсериалы для детей — это не только увлекательные истории и яркие персонажи, но и неожиданный источник кулинарного вдохновения. Один из самых популярных анимационных проектов для малышей — «Три кота» — частенько радует юных зрителей сценами на кухне, где Коржик, Карамелька и Компот вместе с родителями готовят что-то вкусное.

К примеру, медовое печенье — ароматное, румяное и такое уютное, что его сразу хочется попробовать. Рецепт этого лакомства настолько простой, что справиться с ним могут даже самые маленькие поварята под присмотром взрослых. Тем более, ингредиенты точно можно найти в каждом доме.

Ингредиенты

2 яйца

4 столовых ложки меда

Половина чайной ложки соды

1 столовая ложка корицы

1,5 стакана муки

Способ приготовления

В глубокой посуде соединить мёд, яйца и соду, тщательно перемешать. Добавить корицу, затем муку, предварительно просеяв её через сито.

Замесить тесто, скатать из него небольшие шарики и выложить на противень, застеленный пергаментом.

Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15–20 минут.