Это медовое печенье от «Трех котов» приготовят даже дети: всего 5 ингредиентов, которые есть на каждой кухне

1 апреля 2026 12:19
Кадр из мультсериала «Три кота»

Рецепт очень прост.

Современные мультсериалы для детей — это не только увлекательные истории и яркие персонажи, но и неожиданный источник кулинарного вдохновения. Один из самых популярных анимационных проектов для малышей — «Три кота» — частенько радует юных зрителей сценами на кухне, где Коржик, Карамелька и Компот вместе с родителями готовят что-то вкусное.

К примеру, медовое печенье — ароматное, румяное и такое уютное, что его сразу хочется попробовать. Рецепт этого лакомства настолько простой, что справиться с ним могут даже самые маленькие поварята под присмотром взрослых. Тем более, ингредиенты точно можно найти в каждом доме.

Ингредиенты

2 яйца

4 столовых ложки меда

Половина чайной ложки соды

1 столовая ложка корицы

1,5 стакана муки

Способ приготовления

В глубокой посуде соединить мёд, яйца и соду, тщательно перемешать. Добавить корицу, затем муку, предварительно просеяв её через сито.

Замесить тесто, скатать из него небольшие шарики и выложить на противень, застеленный пергаментом.

Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15–20 минут.

Фото: Кадры из мультсериала «Три кота»
Светлана Левкина
Думали, нет ничего круче розовой каши из «Маши и Медведя»? Тогда вот рецепт идеального завтрака — розовые блины от «Трех котов» Думали, нет ничего круче розовой каши из «Маши и Медведя»? Тогда вот рецепт идеального завтрака — розовые блины от «Трех котов» Читать дальше 4 апреля 2026
Мама-Кошка из «Трех котов» не пляшет весь день у плиты ради кулича: готовит по ленивому рецепту — попробуйте и вы Мама-Кошка из «Трех котов» не пляшет весь день у плиты ради кулича: готовит по ленивому рецепту — попробуйте и вы Читать дальше 2 апреля 2026
Мини-куличи улетают со стола за 5 минут: Мама-Кошка из «Трех котов» готовит их по особому рецепту на твороге Мини-куличи улетают со стола за 5 минут: Мама-Кошка из «Трех котов» готовит их по особому рецепту на твороге Читать дальше 1 апреля 2026
Маринетт теряет отца, а Супер-Кот — не Адриан? Первая идея мультика о Леди Баг была бы кошмаром для зрителей Маринетт теряет отца, а Супер-Кот — не Адриан? Первая идея мультика о Леди Баг была бы кошмаром для зрителей Читать дальше 6 апреля 2026
Этот спешл «Леди Баг и Супер-Кота» завоевал всю Америку: «Готовый конкурент Disney» Этот спешл «Леди Баг и Супер-Кота» завоевал всю Америку: «Готовый конкурент Disney» Читать дальше 5 апреля 2026
Коржик и Карамелька без ума: рецепт тех самых «макарошек» из «Трех котов» — осилит каждый Коржик и Карамелька без ума: рецепт тех самых «макарошек» из «Трех котов» — осилит каждый Читать дальше 4 апреля 2026
239 178 221 просмотр и это не предел: почему «Красота — страшная сила» стала одной из самых вирусных серий «Маши и Медведя» 239 178 221 просмотр и это не предел: почему «Красота — страшная сила» стала одной из самых вирусных серий «Маши и Медведя» Читать дальше 2 апреля 2026
Какой город Миядзаки снял в «Ведьминой службе доставки»? Многие уверены, что это Россия Какой город Миядзаки снял в «Ведьминой службе доставки»? Многие уверены, что это Россия Читать дальше 2 апреля 2026
В СССР был только один мультик про Пасху: у него рейтинг 16+ и пометка «только для взрослых» В СССР был только один мультик про Пасху: у него рейтинг 16+ и пометка «только для взрослых» Читать дальше 1 апреля 2026
У Мишки есть приемный сын: у этой серии «Маши и Медведя» 145 млн просмотров, но раскрыли ли там тайну подкидыша? У Мишки есть приемный сын: у этой серии «Маши и Медведя» 145 млн просмотров, но раскрыли ли там тайну подкидыша? Читать дальше 1 апреля 2026
