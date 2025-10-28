Меню
Киноафиша Статьи Это еще не конец: график выхода 5 сезона «Призраков», который уже точно не будет последним

Это еще не конец: график выхода 5 сезона «Призраков», который уже точно не будет последним

28 октября 2025 13:17
Кадр из сериала «Призраки»

Авторы готовы продолжать историю.

В этом октябре стартовал пятый сезон сериала «Призраки» — проекта, который успел стать настоящим фаворитом зрителей. Изначально это была британская картина, но американские сценаристы Джо Порт и Джо Уайзман подхватили концепцию и создали свой собственный ситком.

Премьера состоялась осенью 2021 года и сразу нашла отклик у аудитории. Успех был таким вдохновляющим, что съёмочная группа практически без перерывов выпускала новые сезоны один за другим. И теперь, когда на экраны вышла уже пятая порция серий, создатели дают понять — это ещё не финал истории.

Дата выхода 5 сезона «Призраков»

Серия 1 16 октября
Серия 2 23 октября
Серия 3 30 октября
Серия 4 6 ноября
Серия 5 13 ноября
Серия 6 20 ноября
Серия 7 27 ноября
Серия 8 4 декабря
Серия 9 11 декабря
Серия 10 18 декабря

Сюжет 5 сезона «Призраков»

История молодой пары, унаследовавшей старинный дом вместе с призраками прошлых эпох, продолжается. Поначалу соседство казалось невыносимым: привидения саботировали все их начинания, от ремонта до открытия отеля.

Но после травмы Саманта неожиданно научилась видеть и слышать призраков, что помогло им найти общий язык. В предыдущем сезоне её муж Джей по неосторожности заключил сделку с дьяволом, и теперь демон Элиас намекает, что встреча в аду может состояться очень скоро.

В новой порции серий семье и их потусторонним соседям предстоит объединить силы, чтобы спасти Джея.

Кадр из сериала «Призраки»

6 сезон «Призраков»

Американская версия «Призраков» официально получила зелёный свет на шестой сезон. Создатели объявили об этом в феврале 2025 года, хотя точную дату премьеры пока не называют.

Судя по производственным циклам предыдущих сезонов, новые серии, скорее всего, появятся на экранах только осенью 2026 года.

Ранее портал «Киноафиша» писал график выхода серий 2 сезона «Постучись в мою дверь в Москве».

Фото: Кадры из сериала «Призраки»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
