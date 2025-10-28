Это еще не конец: график выхода 5 сезона «Призраков», который уже точно не будет последним

В этом октябре стартовал пятый сезон сериала «Призраки» — проекта, который успел стать настоящим фаворитом зрителей. Изначально это была британская картина, но американские сценаристы Джо Порт и Джо Уайзман подхватили концепцию и создали свой собственный ситком.

Премьера состоялась осенью 2021 года и сразу нашла отклик у аудитории. Успех был таким вдохновляющим, что съёмочная группа практически без перерывов выпускала новые сезоны один за другим. И теперь, когда на экраны вышла уже пятая порция серий, создатели дают понять — это ещё не финал истории.

Дата выхода 5 сезона «Призраков»

Серия 1 16 октября Серия 2 23 октября Серия 3 30 октября Серия 4 6 ноября Серия 5 13 ноября Серия 6 20 ноября Серия 7 27 ноября Серия 8 4 декабря Серия 9 11 декабря Серия 10 18 декабря

Сюжет 5 сезона «Призраков»

История молодой пары, унаследовавшей старинный дом вместе с призраками прошлых эпох, продолжается. Поначалу соседство казалось невыносимым: привидения саботировали все их начинания, от ремонта до открытия отеля.

Но после травмы Саманта неожиданно научилась видеть и слышать призраков, что помогло им найти общий язык. В предыдущем сезоне её муж Джей по неосторожности заключил сделку с дьяволом, и теперь демон Элиас намекает, что встреча в аду может состояться очень скоро.

В новой порции серий семье и их потусторонним соседям предстоит объединить силы, чтобы спасти Джея.

6 сезон «Призраков»

Американская версия «Призраков» официально получила зелёный свет на шестой сезон. Создатели объявили об этом в феврале 2025 года, хотя точную дату премьеры пока не называют.

Судя по производственным циклам предыдущих сезонов, новые серии, скорее всего, появятся на экранах только осенью 2026 года.

