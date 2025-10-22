Меню
«Постучись в мою дверь в Москве» вернулся с громким продолжением — график выхода всех 60 серий 2 сезона и новые интриги (увы, без Волкова)

22 октября 2025 15:13
Кадр из сериала «Постучись в мою дверь в Москве»

Финал намечен на 3 марта.

В Москве снова звучат знакомые слова — «Постучись в мою дверь». 20 октября стартовал второй сезон популярного сериала, и зрители уже чсмогли увидеть первые 3 эпизода в онлайн-кинотеатрах Okko и Premier.

Новый сезон, новые чувства

События разворачиваются через месяц после финала первой части. Саша Гордеева возвращается в компанию «Стиллард» и решает начать всё заново — без иллюзий, но с надеждой. Градский тоже не собирается сдаваться: он готов доказать, что способен на поступки ради любви.

Всё осложняет бабушка Саши, решившая вмешаться в личную жизнь внучки — не из любопытства, а из-за старой семейной тайны.

Во втором сезоне роль Сергея Градского исполнил Кирилл Дыцевич, сменивший Никиту Волкова. Сашу снова играет Лиана Гриба. Авторы обещают больше эмоций, неожиданных разворотов и даже новые локации, которых не было в первой части.

Когда выйдут новые серии

Всего запланировано 60 эпизодов. Премьеры проходят с понедельника по среду — на ТНТ и в онлайн-кинотеатрах Okko и Premier. Финал сезона зрители увидят 3 марта.

Эпизоды

Даты

Эпизоды

Даты

1–2

20 октября

31–32

24 и 29 декабря

3–4

21 и 22 октября

33–34

30 и 31 декабря

5–7

27–29 октября

35–37

5–7 января

8–10

3–5 ноября

38–40

12–14 января

11–13

10–12 ноября

41–43

19–21 января

14–16

17–19 ноября

44–46

26–28 января

17–19

24–26 ноября

47–49

2–4 февраля

20–22

1–3 декабря

50–52

9–11 февраля

23–25

8–10 декабря

53–55

16–18 февраля

26–28

15–17 декабря

56–58

23–25 февраля

29–30

22–23 декабря

59–60

2–3 марта

Продолжение обещает быть насыщенным — с ревностью, признаниями и неожиданными встречами. Похоже, в этой истории снова придётся постучать — только теперь не в дверь, а прямо в сердце.

Писали также топ-10 турецких мини-сериалов, чтобы скоротать вечер: в двух из них засветился красавчик Керем Бюрсин, а еще есть 5 интересных фактов о Кереме Бюрсине.

Фото: Кадр из сериала «Постучись в мою дверь в Москве»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
