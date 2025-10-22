«Постучись в мою дверь в Москве» вернулся с громким продолжением — график выхода всех 60 серий 2 сезона и новые интриги (увы, без Волкова)

В Москве снова звучат знакомые слова — «Постучись в мою дверь». 20 октября стартовал второй сезон популярного сериала, и зрители уже чсмогли увидеть первые 3 эпизода в онлайн-кинотеатрах Okko и Premier.
Новый сезон, новые чувства
События разворачиваются через месяц после финала первой части. Саша Гордеева возвращается в компанию «Стиллард» и решает начать всё заново — без иллюзий, но с надеждой. Градский тоже не собирается сдаваться: он готов доказать, что способен на поступки ради любви.
Всё осложняет бабушка Саши, решившая вмешаться в личную жизнь внучки — не из любопытства, а из-за старой семейной тайны.
Во втором сезоне роль Сергея Градского исполнил Кирилл Дыцевич, сменивший Никиту Волкова. Сашу снова играет Лиана Гриба. Авторы обещают больше эмоций, неожиданных разворотов и даже новые локации, которых не было в первой части.
Когда выйдут новые серии
Всего запланировано 60 эпизодов. Премьеры проходят с понедельника по среду — на ТНТ и в онлайн-кинотеатрах Okko и Premier. Финал сезона зрители увидят 3 марта.
|
Эпизоды
|
Даты
|
Эпизоды
|
Даты
|
1–2
|
20 октября
|
31–32
|
24 и 29 декабря
|
3–4
|
21 и 22 октября
|
33–34
|
30 и 31 декабря
|
5–7
|
27–29 октября
|
35–37
|
5–7 января
|
8–10
|
3–5 ноября
|
38–40
|
12–14 января
|
11–13
|
10–12 ноября
|
41–43
|
19–21 января
|
14–16
|
17–19 ноября
|
44–46
|
26–28 января
|
17–19
|
24–26 ноября
|
47–49
|
2–4 февраля
|
20–22
|
1–3 декабря
|
50–52
|
9–11 февраля
|
23–25
|
8–10 декабря
|
53–55
|
16–18 февраля
|
26–28
|
15–17 декабря
|
56–58
|
23–25 февраля
|
29–30
|
22–23 декабря
|
59–60
|
2–3 марта
Продолжение обещает быть насыщенным — с ревностью, признаниями и неожиданными встречами. Похоже, в этой истории снова придётся постучать — только теперь не в дверь, а прямо в сердце.
