Это энергичный тест! Проверьте, хорошо ли вы помните крылатые фразы из «Афони»

Это энергичный тест! Проверьте, хорошо ли вы помните крылатые фразы из «Афони»

20 сентября 2025 19:06
«Афоня»

Эти реплики из культового фильма Георгия Данелии давно стали народными.

Комедийная драма Георгия Данелия «Афоня», вышедшая в 1975 году, стала одной из самых кассовых картин советского кино.

Простая история о сантехнике Афанасии Борщеве неожиданно превратилась в символ целой эпохи.

Герой Леонида Куравлёва проживает жизнь, полную промахов, иронии и мелких радостей, а зрители узнают в нём и соседа, и коллегу, и самих себя.

Но главное богатство фильма — это живые диалоги. Они звучали настолько естественно, что многие фразы моментально ушли в народ и живут до сих пор.

От «Гони рубль, родственник» до «Это энергичный танец» — цитаты из «Афони» всё ещё встречаются в разговорной речи, а сцены фильма давно разобрали на мемы.

Предлагаем пройти тест и проверить, насколько хорошо вы помните культовую советскую комедию.

Фото: Кадр из фильма «Афоня»
