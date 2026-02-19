Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Это было много лет назад: почему Марат Башаров ушел из шоу «Ледниковый период», хотя был лидером

Это было много лет назад: почему Марат Башаров ушел из шоу «Ледниковый период», хотя был лидером

19 февраля 2026 11:00
Кадр из программы «Ледниковый период»

На заре своего существования проект «Ледниковый период» приковывал к телеэкранам миллионы зрителей.

В этом году идет очередной сезон популярного шоу «Ледниковый период». Проект собрал много знаменитых спортсменов и актеров. Самое время вспомнить, чем запомнились прошлые сезоны, особенно третий, ставший ареной настоящего противостояния между двумя тренерскими командами. Речь пойдет о 2002 годе.

Что было

Известные тренеры Илья Авербух и Александр Жулин выступили в роли наставников. После двух туров участники проекта переходили из одной команды в другую. Ведущими шоу были фигуристка Ирина Слуцкая и актриса Анастасия Заворотнюк, а председателем жюри была Татьяна Тарасова.

Про любимчиков зрителей

Главными фаворитами сезона считались фигуристка Татьяна Навка и актер Марат Башаров. Однако в самый разгар проекта Башарова неожиданно заменил на льду актер Егор Бероев. В конце Башаров снова не появился, сославшись на травму, хотя истинная причина заключалась совсем в другом.

В чем была причина

Выяснилось, что актер пропустил съемки, потому что отмечал день рождения друга в Санкт-Петербурге, а потом опоздал на поезд в Москву. При этом Башаров утверждал, что был занят на съемках фильма «Индус». Однако режиссер проекта Лариса Чайковская опровергла эту информацию, заявив, что актера на съемочной площадке не было. В результате в эфир вышел лишь номер Татьяны Навки и Романа Костомарова.

К слову, в 2022 году Башаров вернулся в проект и выступал с женой Романа Костомарова Оксаной Домниной.

Стоит надеяться, что новый сезон обойдется без громких скандалов и подарит поклонникам только положительные эмоции.

Фото: Кадр из программы «Ледниковый период»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Первый отдел» смотрю взахлеб, но и о других сериалах не забываю: вот что успела пересмотреть за последнее время — высокий рейтинг не врет «Первый отдел» смотрю взахлеб, но и о других сериалах не забываю: вот что успела пересмотреть за последнее время — высокий рейтинг не врет Читать дальше 20 февраля 2026
Детективов снимают много, но в 2026 году жду этот: детективная история с Кириллом Кяро — анонс многообещающий Детективов снимают много, но в 2026 году жду этот: детективная история с Кириллом Кяро — анонс многообещающий Читать дальше 20 февраля 2026
Звезда «Казановы» Хабаров вспомнил, как пытался выйти из банды в 90-е: «Оставили только ухо на снегу» Звезда «Казановы» Хабаров вспомнил, как пытался выйти из банды в 90-е: «Оставили только ухо на снегу» Читать дальше 19 февраля 2026
«Вижу лысую голову и сразу выключаю»: зрители НТВ уже на дух не переносят этого актера — суют везде «Вижу лысую голову и сразу выключаю»: зрители НТВ уже на дух не переносят этого актера — суют везде Читать дальше 19 февраля 2026
Зачем Гелу Месхи переозвучили в «Берлинской жаре»: читатели «КиноАфиши» в бешенстве — «это ужасно» Зачем Гелу Месхи переозвучили в «Берлинской жаре»: читатели «КиноАфиши» в бешенстве — «это ужасно» Читать дальше 19 февраля 2026
Долгожданный «Первый отдел» вышел, но я под впечатлением от другого детектива: эту 5-серийную историю посмотрела на одном дыхании Долгожданный «Первый отдел» вышел, но я под впечатлением от другого детектива: эту 5-серийную историю посмотрела на одном дыхании Читать дальше 18 февраля 2026
Сходила на «Сказку о царе Салтане» — разочаровала только 1 вещь: что не так в главном хите 2026 года Сходила на «Сказку о царе Салтане» — разочаровала только 1 вещь: что не так в главном хите 2026 года Читать дальше 18 февраля 2026
Создатели «Невского» и «Первого отдела» совсем не спят: в 2026 году жду их новинку «Новая земля» — главный герой просто мечта Создатели «Невского» и «Первого отдела» совсем не спят: в 2026 году жду их новинку «Новая земля» — главный герой просто мечта Читать дальше 18 февраля 2026
Не только харизматичный Шибанов из «Первого отдела»: эти 3 сериала с Сергеем Жарковым ничуть не хуже — есть рейтинг 7.7 Не только харизматичный Шибанов из «Первого отдела»: эти 3 сериала с Сергеем Жарковым ничуть не хуже — есть рейтинг 7.7 Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше