Это было много лет назад: почему Марат Башаров ушел из шоу «Ледниковый период», хотя был лидером

В этом году идет очередной сезон популярного шоу «Ледниковый период». Проект собрал много знаменитых спортсменов и актеров. Самое время вспомнить, чем запомнились прошлые сезоны, особенно третий, ставший ареной настоящего противостояния между двумя тренерскими командами. Речь пойдет о 2002 годе.

Что было

Известные тренеры Илья Авербух и Александр Жулин выступили в роли наставников. После двух туров участники проекта переходили из одной команды в другую. Ведущими шоу были фигуристка Ирина Слуцкая и актриса Анастасия Заворотнюк, а председателем жюри была Татьяна Тарасова.

Про любимчиков зрителей

Главными фаворитами сезона считались фигуристка Татьяна Навка и актер Марат Башаров. Однако в самый разгар проекта Башарова неожиданно заменил на льду актер Егор Бероев. В конце Башаров снова не появился, сославшись на травму, хотя истинная причина заключалась совсем в другом.

В чем была причина

Выяснилось, что актер пропустил съемки, потому что отмечал день рождения друга в Санкт-Петербурге, а потом опоздал на поезд в Москву. При этом Башаров утверждал, что был занят на съемках фильма «Индус». Однако режиссер проекта Лариса Чайковская опровергла эту информацию, заявив, что актера на съемочной площадке не было. В результате в эфир вышел лишь номер Татьяны Навки и Романа Костомарова.

К слову, в 2022 году Башаров вернулся в проект и выступал с женой Романа Костомарова Оксаной Домниной.

Стоит надеяться, что новый сезон обойдется без громких скандалов и подарит поклонникам только положительные эмоции.