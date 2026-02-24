Меню
Киноафиша Статьи Эти военные драмы СССР уже стали культовыми: угадайте все 6 картин в нашем тесте

Эти военные драмы СССР уже стали культовыми: угадайте все 6 картин в нашем тесте

24 февраля 2026 10:23
Кадры из фильма «В небе "ночные ведьмы"» (1981)

Мы оставили подсказки в вопросах.

Советские режиссёры умели рассказывать о войне так пронзительно и достоверно, что их картины до сих пор воспринимаются как настоящая хроника тех лет. Бондарчук, Быков, Чухрай, Лиознова, Ростоцкий и другие мастера подходили к съёмкам с огромным уважением к истории и вниманием к мельчайшим деталям.

Их фильмы передают не только масштаб событий, но и живые человеческие эмоции, страхи и надежды людей, оказавшихся в пекле войны. Мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете эти легендарные ленты. Перед вами тест, где нужно угадать название фильма по одному стоп-кадру.

Фото: Кадры из фильма «В небе "ночные ведьмы"» (1981)
Светлана Левкина
