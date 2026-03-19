Эти слойки из «Трех котов» готовить всего полчаса: дети сметут их за 5 минут и попросят еще

Герои «Трёх котов» — Коржик, Карамелька и Компот — неравнодушны к выпечке, поэтому родители часто готовят для них домашние сладости. В их арсенале есть, например, слойки с абрикосами.

На приготовление уходит около получаса, и можно подавать к столу. Рецептом поделились в официальной группе мультсериала во «ВКонтакте».

Ингредиенты

Потребуется стандартная пачка готового слоеного теста, 4–5 спелых абрикосов, примерно 50 г сахара, немного молотой корицы (около чайной ложки), один яичный желток для румяной корочки и пригоршня муки, чтобы подпылить рабочую поверхность.

Рецепт

Абрикосы тщательно промываем, обсушиваем и делим на половинки, извлекая косточки. Тесто слегка раскатываем (не слишком тонко, чтобы сохранить слоистость) и нарезаем на аккуратные квадраты.

В центр каждого квадрата выкладываем половинку абрикоса срезом вверх. Сверху фрукт присыпаем смесью сахара и корицы.

Края теста можно плотно скрепить, чтобы получились закрытые пирожки, или оставить открытыми — как больше нравится. Готовые слойки смазываем взбитым желтком для блеска.

Отправляем противень в духовку, разогретую до 180°C. Выпекаем около 20 минут, до золотистого цвета.