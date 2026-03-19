Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Эти слойки из «Трех котов» готовить всего полчаса: дети сметут их за 5 минут и попросят еще

Эти слойки из «Трех котов» готовить всего полчаса: дети сметут их за 5 минут и попросят еще

19 марта 2026 17:38
Кадр из мультсериала «Три кота»

Простое и вкусное лакомство.

Герои «Трёх котов» — Коржик, Карамелька и Компот — неравнодушны к выпечке, поэтому родители часто готовят для них домашние сладости. В их арсенале есть, например, слойки с абрикосами.

На приготовление уходит около получаса, и можно подавать к столу. Рецептом поделились в официальной группе мультсериала во «ВКонтакте».

Ингредиенты

Потребуется стандартная пачка готового слоеного теста, 4–5 спелых абрикосов, примерно 50 г сахара, немного молотой корицы (около чайной ложки), один яичный желток для румяной корочки и пригоршня муки, чтобы подпылить рабочую поверхность.

Кадр из мультсериала «Три кота»

Рецепт

Абрикосы тщательно промываем, обсушиваем и делим на половинки, извлекая косточки. Тесто слегка раскатываем (не слишком тонко, чтобы сохранить слоистость) и нарезаем на аккуратные квадраты.

В центр каждого квадрата выкладываем половинку абрикоса срезом вверх. Сверху фрукт присыпаем смесью сахара и корицы.

Края теста можно плотно скрепить, чтобы получились закрытые пирожки, или оставить открытыми — как больше нравится. Готовые слойки смазываем взбитым желтком для блеска.

Отправляем противень в духовку, разогретую до 180°C. Выпекаем около 20 минут, до золотистого цвета.

Фото: Кадры из мультсериала «Три кота»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
169 млн просмотров — ту самую розовую кашу из легендарной серии «Маши и Медведя» родители готовят своим детям постоянно 169 млн просмотров — ту самую розовую кашу из легендарной серии «Маши и Медведя» родители готовят своим детям постоянно Читать дальше 20 марта 2026
Этот кекс без сахара от «Трех котов» можно даже детям и фитоняшкам: рецепт из простых продуктов Этот кекс без сахара от «Трех котов» можно даже детям и фитоняшкам: рецепт из простых продуктов Читать дальше 17 марта 2026
Ничего варить не нужно: быстрый витаминный салат из «Трёх котов» за 2 минуты от мамы Кошки — даже детям понравится Ничего варить не нужно: быстрый витаминный салат из «Трёх котов» за 2 минуты от мамы Кошки — даже детям понравится Читать дальше 16 марта 2026
А вы тоже замечали? Почему девочки из «Гадкого я» за 15 лет никак не вырастут А вы тоже замечали? Почему девочки из «Гадкого я» за 15 лет никак не вырастут Читать дальше 19 марта 2026
ИИ представил, как бы выглядели Мама-Кошка и Папа-Котя в человеческом обличии: спойлер — мило! (фото) ИИ представил, как бы выглядели Мама-Кошка и Папа-Котя в человеческом обличии: спойлер — мило! (фото) Читать дальше 19 марта 2026
В «Свинке Пеппе» человек появляется только один раз: с героиней связана жуткая теория, о которой в Британии детям не рассказывают В «Свинке Пеппе» человек появляется только один раз: с героиней связана жуткая теория, о которой в Британии детям не рассказывают Читать дальше 18 марта 2026
Опытная хулиганка, а зубов как у годоваса: что не так с девочкой из «Маши и Медведя» Опытная хулиганка, а зубов как у годоваса: что не так с девочкой из «Маши и Медведя» Читать дальше 18 марта 2026
Из-за этого культового аниме чуть не закрылась студия Ghibli: один из самых дорогих и масштабных проектов Миядзаки Из-за этого культового аниме чуть не закрылась студия Ghibli: один из самых дорогих и масштабных проектов Миядзаки Читать дальше 17 марта 2026
Этим мясным рулетом был бы доволен даже Алёша Попович: проверенный рецепт для праздничного стола из «Трёх богатырей» Этим мясным рулетом был бы доволен даже Алёша Попович: проверенный рецепт для праздничного стола из «Трёх богатырей» Читать дальше 17 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше