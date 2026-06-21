Эти серии «Маши и медведя» смотрели более 1 000 000 000 раз: не только в России, но и за границей

Кажется, сложно представить человека, который хотя бы раз не видел «Машу и Медведя». Но некоторые серии мультсериала давно вышли за рамки обычной популярности. Их смотрели столько раз, что цифры уже больше напоминают население целых континентов. И самое удивительное — абсолютным рекордсменом стала серия, которая на первый взгляд выглядит совершенно обычной.

Маша плюс каша — главный феномен

Настоящей легендой стала серия «Маша плюс каша». Именно она первой преодолела отметку в миллиард просмотров.

По сюжету Маша решает приготовить кашу, но, как обычно, немного увлекается. В результате еды становится столько, что она буквально заполняет весь дом Медведя и начинает распространяться дальше. Исправлять последствия приходится уже всему лесу.

Серия вышла еще в январе 2012 года, а спустя несколько лет стала мировым феноменом. В 2019 году ее даже внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый мультфильм.

Приятного аппетита

Еще одним миллиардником стала серия «Приятного аппетита». По данным разных источников, она собрала около 1,3 миллиарда просмотров.

Зрителям явно пришлись по душе фирменный юмор мультсериала, бесконечная энергия Маши и ситуации, в которые регулярно попадает Медведь. Именно такие простые и понятные истории помогают сериалу оставаться популярным не только в России, но и далеко за ее пределами.

Большая стирка

Третья серия, преодолевшая отметку в миллиард просмотров, — «Большая стирка». Ее посмотрели более 1,1 миллиарда раз.

Как и многие лучшие эпизоды «Маши и Медведя», история строится на бытовой ситуации, которая быстро превращается в настоящий хаос. Именно этот узнаваемый формат давно стал визитной карточкой проекта.