Эти две цитаты из «Осеннего марафона» разобьют вам сердце: «больная» любовь и никакого хэппи-энда

«Осенний марафон» — один из самых тонких и пронзительных фильмов советской эпохи, настоящая классика Георгия Данелии.

Главный герой — интеллигентный филолог и переводчик Бузыкин, который постоянно пытается угодить всем и не может сказать «нет». Он разрывается между женой, с которой живёт много лет, и молодой любовницей. Не ладится у него и на работе.

Фильм запомнился благодаря идеальному воплощению образа «маленького человека: Бузыкин не плохой, он просто слабый и не может сделать выбор, разрушая жизни вокруг себя. А еще в ленте есть немало цитат, которые задевают за живое. Выбрали две из них.

«Ты бы врал где-нибудь в одном месте. А то когда и там, и тут, по-моему, хлопотно очень»

Эти слова произносит Алла, любовница Бузыкина. Фраза звучит как упрёк не в безнравственности, а в обычной некомпетентности.

Бузыкин — плохой «контролер» собственной лжи. Он не справляется с организацией своего двойной жизни, отсюда вечные опоздания, паника и конфузы.

А еще Алла уже ничего не ждет от своего любовника, разочаровавшись в нем. Но и расстаться с ним ей не хватает сил, что доказывает финал.

«Ты как тот хозяин, который свою собаку очень жалел и отрезал ей хвост по кускам»

И эта фраза тоже принадлежит любовнице, уставшей от двойственности положения. Бузыкин хочет быть хорошим для всех, но его «доброта» — это трусость и нерешительность. Он постепенно откладывает трудные разговоры, даёт ложные обещания и растягивает конфликт, усиливая боль окружающих.

Вместо того чтобы честно признаться жене или разорвать отношения с любовницей, он бесконечно придумывает оправдания, забывает о важных событиях и срывает сроки работы. Это вызывает ещё больше слёз, скандалов и недоверия. И выхода из этого цикла Данелия не предложил.

