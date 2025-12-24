Эти 5 аниме претендуют на звание лучшего в 2025 году: Screen Awards включил в список и «Соло-прокачку»

Все эти сериалы были на слуху весь год.

2025-й стал для аниме редким годом баланса: громкие хиты перестали быть пустыми, а тихие проекты — незаметными. Именно поэтому первая в истории премия Screen Awards, учреждённая ScreenRant, CBR, Collider и MovieWeb, выглядит не формальностью, а срезом реального состояния индустрии. В категории «Лучший аниме-сериал» сошлись пять очень разных проектов — от шумного сёнэна до почти невыносимого экзистенциального хоррора.

«Город»

Абсурдная повседневность от Kyoto Animation — тот самый случай, когда комедия работает тоньше, чем драма. «Город» смеётся над жизнью, но делает это с удивительной нежностью, превращая бытовые мелочи в источник тихого счастья. Самый недооценённый номинант — и, возможно, самый человечный.

«Гачиакута»

Редкий пример сёнэна, который злится не ради экшена, а по делу. История Рудо — это не только путь мести, но и яростный комментарий о классовом неравенстве, выброшенных людях и мире, построенном из мусора. Studio Bones здесь работает на максимуме — и по форме, и по смыслу.

«Поднятие уровня в одиночку»

Второй сезон окончательно закрепил статус «Соло-прокачки» как глобального феномена. Да, сериал по-прежнему крутится вокруг одного героя, но именно эта гипертрофированная мощь и делает его современной фэнтези-сказкой о силе, которую невозможно остановить. Любят его или ненавидят — смотрят все.

«Монолог фармацевта»

Редкое аниме, где интриги важнее драк, а интеллект героини — главный двигатель сюжета. Второй сезон укрепил репутацию сериала как умного, взрослого и удивительно цельного произведения, в котором политика, быт и романтика существуют в одном дыхании. Маомао — одна из лучших героинь последних лет.

«Лето, когда умер Хикару»

Самый тревожный номинант и, пожалуй, самый смелый. Это не хоррор в привычном смысле, а медленное разложение реальности, дружбы и любви, в котором страшнее всего не монстр, а тишина между словами. Аниме, после которого хочется долго молчать.

Эта пятёрка хорошо показывает, чем стал аниме-2025: разным, рискованным и неожиданно зрелым. И вне зависимости от того, кто унесёт статуэтку, именно эти сериалы уже останутся в истории года.

