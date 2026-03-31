Эти 4 криминальных сериала не зря называют шедеврами: Collider выделил хиты, которые обязан посмотреть каждый

31 марта 2026 07:00
Кадры из сериалов «Решала», «Убийство на пляже», «Прослушка», «Сопрано»

Проекты заслужили признание аудитории.

Современный детективный жанр все чаще скатывается в шаблон: роскошные автомобили, «глянцевые» страдания и вечно подвыпивший сыщик в центре сюжета. На таком фоне особенно остро ощущается дефицит историй, где зрителя не считают дураком.

Там преступление становится не просто поводом развернуть действие, а честным отражением общественных проблем, а герои наделены характерами. В этой подборке — четыре проекта, которые редакция Collider удостоила звания «шедевров». Спорить с таким определением сложно.

«Решала», 7,9

Австралийский проект, который умудрились обойти вниманием все сколько-нибудь значимые награды. В центре повествования — киллер Рэй. Но это не привычный экранный образ: он возит дочь в школу, выясняет отношения с бывшей женой, присматривает за больным братом и ведет светские беседы с соседями.

В одной сцене герой спокойно раскладывает продукты по сумкам, в следующей — уже закапывает тело. Сериал не пытается приукрасить криминал. Он подает его как рутину, как будничную работу, которая неизбежно разрушает все вокруг.

«Убийство на пляже», 8,0

Британская классика, которая вернула моду на истории с локальными трагедиями. В тихом приморском городке находят тело мальчика. Журналисты слетаются, словно стервятники, каждый местный житель оказывается в зоне подозрения, и у каждого есть свои тайны — пусть даже они не имеют отношения к случившемуся.

Дуэт Дэвида Теннанта и Оливии Колман — это настоящее сокровище. Это рассказ о сломанных судьбах, о том, как общая травма меняет облик целого города, и о том, что порой самые близкие люди оказываются теми, кого мы совсем не знаем.

«Прослушка», 8,5

«Прослушка» — это далеко не обычный криминальный сериал. Это скорее социальная сага, развернувшаяся в Балтиморе начала двухтысячных. Смотреть его взахлеб не получится — требует времени, чтобы втянуться. Но постепенно вы погружаетесь в ритм этого города.

Каждый сезон открывает новую грань системы: наркобизнес, портовые профсоюзы, городскую политику, школу, журналистику. Омар Брэндейл, промышляющий ограблением собратьев по наркоторговле, в гетто пользуется почетом. А детектив Макналти — одновременно блестящий профессионал и циник, вообще то презирает собственную работу.

Посмотрев его, вы начнете понимать, как устроены американские города, и почему преступность там не побеждают — ею просто научились управлять.

«Сопрано», 8,9

Тони Сопрано — чудовище. Он способен задушить предателя собственными руками, он ловкач и безжалостный убийца. Но в следующую минуту он уже в машине, едет к матери, которая годами точит его нервы, его накрывают приступы паники от запаха жареного мяса, а в бассейне он умиляется выводком утят.

Сериал может заставить смеяться и тут же обрушить на зрителей такую тяжесть, что становится нечем дышать. Это самая исчерпывающая, самая беспощадная и самая глубокая деконструкция того, что принято называть «мужским началом».

Тони мечтает быть хорошим отцом, но его ремесло — это насилие и смерть. Он жаждет уважения как глава клана, но его «семья» готова сдать его при первом же удобном случае.

Светлана Левкина
