Эти 4 комедии точно не стоит пропускать в кино в марте: №2 добавили в «буду смотреть» 800 тысяч человек

1 марта 2026 19:35
Кадры из фильмов «Новая теща» (2026), «К себе нежно» (2026), «Тюльпаны» (2026), «Доктор Гаф» (2026)

Ленты точно подарят весеннее настроение.

Март в прокате традиционно переключается на лёгкие жанры, и комедии тут главные звезды. В этом месяце выбор обещает быть разнообразным: от уютных жизненных историй до лихих авантюр. Собрали в подборку те новинки, ради которых точно стоит оторваться от дивана и отправиться в зал.

«Новая теща», 5 марта

В прокат выходит продолжение семейных злоключений Виктора Суслова, который, кажется, уже смирился с участью вечного заложника быта. На этот раз над ним нависла новая тёща — женщина с армейской выправкой и чёткими представлениями о том, как должен выглядеть идеальный дом.

Покой Виктору только снится, но настоящий хаос начинается, когда на горизонте возникает его брат-близнец Тоха. Их появление вдвоём в одном пространстве всегда означало проблемы, и тёща быстро понимает, что с двумя Сусловыми ей не справиться.

Кадр из фильма «Новая теща»

«К себе нежно», 5 марта

Надя — успешный хирург, к сорока годам добравшаяся до профессиональных вершин, но в личной жизни давно заблудившаяся. Два года назад муж ушёл, не выдержав тоски размеренного быта, развод до сих пор не оформлен, а Надя с дочерью продолжает жить в квартире свекрови, чувствуя, как с каждым днём её всё плотнее затягивает в болото.

Однажды она понимает, что так дальше нельзя, и решает искать выход. И мир, словно услышав, начинает подкидывать ей знаки: шесть встреч, шесть неожиданных уроков, которые учат её заново слышать себя, замечать тепло там, где она привыкла видеть только быт, и наконец позволить себе быть счастливой.

Эту ленту особенно ждут зрители: в список «буду смотреть» ее добавило более 800 тысяч человек.

Кадр из фильма «К себе нежно»

«Тюльпаны», 5 марта

Восьмое марта в представлении большинства — это солнце, тюльпаны, улыбки и суета в поисках того самого подарка, который точно понравится. Магазины ломятся от открыток, мужчины с ошалевшими глазами скупают букеты, а женщины в этот день оказываются в центре вселенной.

Но за всей этой праздничной круговертью скрываются десятки личных историй, которые порой решаются именно восьмого марта. Герои новой комедии «Тюльпаны» — обычные люди, которых день весны и цветов сталкивает в самых неожиданных местах.

Кадр из фильма «Тюльпаны»

«Доктор Гаф», 19 марта

Эта история, в которой главной героине всего двенадцать, но ей приходится вступить в схватку с целой корпорацией. Марина теряет свою собаку Тайю: животных крадут прямо с улиц, и следы ведут к секретной лаборатории, где ставят жестокие опыты.

В одиночку девочке не справиться, но на помощь приходит Доктор Гаф — ворчливый ветеринар, который с людьми общаться не умеет, зато с животными разговаривает запросто. Вдвоём они отправляются в рискованное путешествие.

Кадр из фильма «Доктор Гаф»
Светлана Левкина
