Эти 3 сериала HBO величали шедеврами, но будем честны: в них есть огромные сюжетные дыры

Иногда сериал цепляет настолько, что ты готов простить ему почти все. Даже странные решения героев и провисающие линии. Но есть проекты HBO, где сюжетные дыры слишком заметны — и именно поэтому о них хочется поговорить отдельно.

Мир Дикого Запада: когда сложность становится проблемой

«Мир Дикого Запада» начинался как один из самых продуманных и умных проектов HBO. Первый сезон буквально гипнотизировал: философия, интрига, неожиданные повороты.

Но дальше сериал начал запутываться сам в себе. Временные линии смешались, персонажи бесконечно умирали и «возвращались», а правила мира перестали работать.

В какой-то момент создается ощущение, что авторы больше увлечены усложнением, чем логичным развитием истории.

Эйфория: эмоции важнее логики

«Эйфория» — это сериал, который работает на чувства. Он красивый, дерзкий и очень честный. Но если чуть отстраниться, появляются вопросы.

Во втором сезоне многие линии выглядят обрывками. Например, резкая одержимость Нейта Кэсси или исчезновение некоторых персонажей без объяснений.

Самый спорный момент — история Ру с Лори, которая заканчивается слишком просто, без реальных последствий. И это выбивает из общей драмы.

Игра престолов: финал, который не сошелся

«Игра престолов» долгое время считалась эталоном сложного и продуманного сюжета. Но ближе к финалу все изменилось.

Ключевые линии — происхождение Джона Сноу, пророчества, развитие Дейенерис — либо не получили развития, либо почти не повлияли на итог.

Создатели явно спешили завершить историю, и это чувствуется. В итоге финал оставил больше вопросов, чем ответов.

Почему это не мешает любить

Интересно, что все эти сериалы все равно остаются культовыми. Потому что эмоции, атмосфера и персонажи оказываются сильнее логических дыр.

И, возможно, это главный парадокс хорошего телевидения: иногда история может быть несовершенной — но при этом все равно любимой.