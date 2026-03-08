Меню
Эти 3 отличных фильма многие пропустили зимой — и зря: в №3 — звезда «Игры в кальмара»

8 марта 2026 09:54
Кадры из фильмов «Семья в аренду» (2025), «Сны поездов» (2025), «Метод исключения» (2025)

Ленты получили довольно высокий рейтинг.

Зима в этом году выдалась богатой на премьеры, но многие из них прошли мимо широкого зрителя. Пока одни громкие проекты собирали кассу и обсуждались в соцсетях, другие — не менее достойные — остались в тени.

Мы выбрали три фильма, которые особенно запомнились. Они не гремели в новостях, их не обсуждали в каждом втором паблике, но каждый из них по‑своему цепляет. Если вы устали от бесконечных одинаковых премьер и хотите чего‑то живого, настоящего — присмотритесь к этой подборке.

«Семья в аренду», 7,6

После триумфального возвращения в «Ките» Брендан Фрейзер, кажется, нашёл свою новую нишу — обаятельные и немного грустные герои. В «Семье в аренду» он играет Филлипа, актёра, чей звёздный час остался в рекламе зубной пасты, а сейчас он прозябает в Токио без работы и без особых перспектив.

Однажды он натыкается на странное агентство, где за деньги изображают родственников, друзей или кого угодно по заказу клиентов. Филлипу достаются две роли: он должен сыграть отца девочки, которой нужно поступить в престижную школу (причём ребёнок искренне верит в его возвращение), и журналиста, берущего интервью у бывшего актёра с деменцией.

К каждому «делу» он подходит с неожиданной душевностью и начинает по‑настоящему заботиться о своих клиентах. Фильм подкупает своей добротой. Но при этом история не даёт забыть о двусмысленности происходящего: любое сближение с клиентами может обернуться болью, ведь его работа рано или поздно закончится.

Кадр из фильма «Семья в аренду»

«Сны поездов», 7,5

«Сны поездов» вышли на Netflix почти незаметно, но быстро обросли репутацией тихого шедевра среди тех, кто любит кино неспешное и красивое. Позже фильм получил четыре номинации на «Оскар», но для широкого российского зрителя так и остался чем‑то вроде артхауса. А посмотреть его действительно стоит — хотя бы ради того, как он снят.

Это одна из самых визуально впечатляющих картин последних лет. Событий здесь немного. В начале прошлого века Роберт работает лесорубом и участвует в прокладке железной дороги в США. На его глазах убивают мигранта, и позже погибший начинает являться ему в видениях.

Потом у Роберта появляется семья, он строит дом, но вынужден подолгу пропадать на рубке — другой работы нет. «Сны поездов» похожи на медитацию: через судьбу одного человека фильм показывает, как меняется мир, при этом ничего не навязывая и не объясняя.

Кадр из фильма «Сны поездов»

«Метод исключения», 7,6

«Метод исключения» снял Пак Чхан‑ук, тот самый корейский режиссёр, который подарил миру «Олдбоя». Но по атмосфере новый фильм ближе к «Паразитам» — такая же злая ирония и социальная подоплёка.

Только вот судьба у картин сложилась по‑разному: «Паразиты» собрали четыре «Оскара», а «Метод исключения» даже не номинировали. В центре сюжета Ман‑су, которого играет Ли Бён‑хон, знакомый зрителям по роли ведущего в «Игре в кальмара».

Он 25 лет проработал в бумажной промышленности, занимал неплохую должность, жил с семьёй в хорошем доме. И вдруг его увольняют. Найти новое место не получается, а идти в магазин за прилавок не позволяет гордость.

Спустя несколько месяцев появляется привлекательная вакансия, но Ман‑су решает подстраховаться радикально — убить троих самых сильных конкурентов. Фильм ловко жонглирует жанрами: каждая попытка убийства превращается в нелепую комедийную сцену, но за этим стоит мрачная критика и общества, и самого человека.

Ман‑су мог бы и не убивать — жена его поддерживает, семья не голодает, вопрос только в статусе. Но он убеждает себя и окружающих, что у него нет выбора.

Кадр из фильма «Метод исключения»
Фото: Кадры из фильмов «Семья в аренду» (2025), «Сны поездов» (2025), «Метод исключения» (2025)
Светлана Левкина
