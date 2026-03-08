Эти 3 отличных фильма многие пропустили зимой — и зря: в №3 — звезда «Игры в кальмара»

Зима в этом году выдалась богатой на премьеры, но многие из них прошли мимо широкого зрителя. Пока одни громкие проекты собирали кассу и обсуждались в соцсетях, другие — не менее достойные — остались в тени.

Мы выбрали три фильма, которые особенно запомнились. Они не гремели в новостях, их не обсуждали в каждом втором паблике, но каждый из них по‑своему цепляет. Если вы устали от бесконечных одинаковых премьер и хотите чего‑то живого, настоящего — присмотритесь к этой подборке.

«Семья в аренду», 7,6

После триумфального возвращения в «Ките» Брендан Фрейзер, кажется, нашёл свою новую нишу — обаятельные и немного грустные герои. В «Семье в аренду» он играет Филлипа, актёра, чей звёздный час остался в рекламе зубной пасты, а сейчас он прозябает в Токио без работы и без особых перспектив.

Однажды он натыкается на странное агентство, где за деньги изображают родственников, друзей или кого угодно по заказу клиентов. Филлипу достаются две роли: он должен сыграть отца девочки, которой нужно поступить в престижную школу (причём ребёнок искренне верит в его возвращение), и журналиста, берущего интервью у бывшего актёра с деменцией.

К каждому «делу» он подходит с неожиданной душевностью и начинает по‑настоящему заботиться о своих клиентах. Фильм подкупает своей добротой. Но при этом история не даёт забыть о двусмысленности происходящего: любое сближение с клиентами может обернуться болью, ведь его работа рано или поздно закончится.

«Сны поездов», 7,5

«Сны поездов» вышли на Netflix почти незаметно, но быстро обросли репутацией тихого шедевра среди тех, кто любит кино неспешное и красивое. Позже фильм получил четыре номинации на «Оскар», но для широкого российского зрителя так и остался чем‑то вроде артхауса. А посмотреть его действительно стоит — хотя бы ради того, как он снят.

Это одна из самых визуально впечатляющих картин последних лет. Событий здесь немного. В начале прошлого века Роберт работает лесорубом и участвует в прокладке железной дороги в США. На его глазах убивают мигранта, и позже погибший начинает являться ему в видениях.

Потом у Роберта появляется семья, он строит дом, но вынужден подолгу пропадать на рубке — другой работы нет. «Сны поездов» похожи на медитацию: через судьбу одного человека фильм показывает, как меняется мир, при этом ничего не навязывая и не объясняя.

«Метод исключения», 7,6

«Метод исключения» снял Пак Чхан‑ук, тот самый корейский режиссёр, который подарил миру «Олдбоя». Но по атмосфере новый фильм ближе к «Паразитам» — такая же злая ирония и социальная подоплёка.

Только вот судьба у картин сложилась по‑разному: «Паразиты» собрали четыре «Оскара», а «Метод исключения» даже не номинировали. В центре сюжета Ман‑су, которого играет Ли Бён‑хон, знакомый зрителям по роли ведущего в «Игре в кальмара».

Он 25 лет проработал в бумажной промышленности, занимал неплохую должность, жил с семьёй в хорошем доме. И вдруг его увольняют. Найти новое место не получается, а идти в магазин за прилавок не позволяет гордость.

Спустя несколько месяцев появляется привлекательная вакансия, но Ман‑су решает подстраховаться радикально — убить троих самых сильных конкурентов. Фильм ловко жонглирует жанрами: каждая попытка убийства превращается в нелепую комедийную сцену, но за этим стоит мрачная критика и общества, и самого человека.

Ман‑су мог бы и не убивать — жена его поддерживает, семья не голодает, вопрос только в статусе. Но он убеждает себя и окружающих, что у него нет выбора.