Киноафиша Статьи Эти 3 фэнтези-франшизы мощнее, взрослее и качественнее: «Гарри Поттер» с ними и рядом не стоял

Эти 3 фэнтези-франшизы мощнее, взрослее и качественнее: «Гарри Поттер» с ними и рядом не стоял

21 февраля 2026 19:35
Кадры из фильмов «Властелин колец: Братство кольца» (2001), «Дюна» (2021), «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины» (2003)

У них есть явные преимущества.

Феномен «Гарри Поттера» отрицать бессмысленно — он сформировал вкус целого поколения. Но если смотреть холодной головой (и взрослым взглядом), у жанра фэнтези есть проекты, которые пошли дальше: глубже по смыслу, смелее по масштабу и богаче по миру. Выбрала три франшизы, которые фанаты чаще всего ставят выше истории о Хогвартсе — и вот почему.

«Властелин колец»

Когда речь заходит о «золотом стандарте» фэнтези, первым всплывает именно «Властелин колец». И не просто так.

Главное преимущество трилогии — цельность. Все фильмы снимались одной командой практически одновременно, поэтому у саги единый тон, стиль и драматургия. В «Гарри Поттере» режиссёры менялись, и это чувствуется: фильмы скачут по настроению от части к части.

Плюс — эмоциональная глубина. История Фродо не про «избранность», а про тяжесть ноши и постепенное внутреннее разрушение героя. И именно эта взрослая драматургия до сих пор цепляет сильнее школьной магии.

«Властелин колец: Братство кольца»

«Дюна»

Если «Гарри Поттер» — это взрослеющая сказка, то «Дюна» изначально играет на другом уровне.

Мир Фрэнка Герберта намного сложнее: политика, религия, манипуляции массами. Даже линия «избранного» здесь подана двусмысленно — Пол Атрейдес одновременно и герой, и потенциальная угроза.

Фильмы Дени Вильнёва усилили это ощущение серьёзности. Здесь нет уютной школьной атмосферы — только холодный песок, судьбоносные решения и ощущение, что цена любой победы слишком высока.

«Дюна» (2021)

«Пираты Карибского моря»

А вот «Пираты Карибского моря» берут тем, чего фильмам о Поттере иногда не хватало — яркой, дерзкой энергии.

Капитан Джек Воробей стал одним из самых харизматичных антигероев в истории кино. И в целом персонажи франшизы получились многограннее: даже злодеи вроде Барбоссы имеют эмоции, мотивацию и развитие.

К тому же «Пираты» не были скованы жёсткой книжной структурой. В то время как фильмы о Поттере часто вынужденно сокращали материал романов, пиратская сага чувствовала себя свободнее — и за счёт этого выглядела живее и рискованнее.

«Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины» (2003)

Это не значит, что «Гарри Поттер» стал хуже — его культурный вес по-прежнему огромен. Но факт остаётся фактом: фэнтези давно выросло, и сегодня у зрителей есть саги, которые бьют либо масштабом, либо глубиной, либо чистой кинематографической магией.

Анастасия Луковникова
