Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Эта угроза в Вестеросе — страшнее драконов и Короля Ночи: жаль, что в «Игре престолов» про нее мало рассказали

Эта угроза в Вестеросе — страшнее драконов и Короля Ночи: жаль, что в «Игре престолов» про нее мало рассказали

5 марта 2026 08:27
Кадр из сериала «Игра престолов»

Против нее нельзя было собрать армию или выйти с мечом.

В мире «Игры престолов» хватало угроз — от Белых ходоков до драконьего пламени. Но Серая Хворь стояла особняком. Это не просто болезнь, а магическое проклятие, которое медленно лишало человека кожи, рассудка и личности.

По легенде, зараза появилась во времена войн Валирии с ройнарами. После разгрома армии принца Гарина река Ройна якобы восстала против захватчиков. Туман, поднявшийся над руинами, принес с собой смерть — валирийцы застывали, превращаясь в серые статуи. Так родилась хворь, навсегда связанная с древней магией.

Легкая форма: след на всю жизнь

У детей болезнь протекала мягче. Кожа серела и покрывалась трещинами, словно камень, но большинство выживало. Самый известный пример — Ширен Баратеон: она переболела в младенчестве и осталась с характерным пятном на лице. Пережившие получали иммунитет, но следы болезни оставались навсегда.

Тяжелая форма: путь к безумию

У взрослых все было куда страшнее. Тело постепенно теряло чувствительность, кожа каменела, а затем разрушался разум. Человек превращался в агрессивное существо, не чувствующее боли.

Именно таких «каменных людей» Тирион Ланнистер встречает в Горестях — руинах города, скрытых туманом. Они бродят среди развалин, как живые мертвецы, напоминая, что древняя магия в этом мире никуда не исчезла.

Серая чума и опустевшие города

Самая опасная разновидность — серая чума. Она распространялась молниеносно и уничтожала целые города. В Староместе эпидемия унесла большую часть населения, а в Пентосе погибла жена Иллирио Мопатиса.

Против Серой Хвори не существовало ни армии, ни пророчества. Только страх, изгнание и попытки изолировать зараженных. И в этом — ее главное отличие от прочих угроз, отмечает дзен-канал «Мир комиксов и кино». Драконов можно было убить. С магическим проклятием договориться — нельзя.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Зрители думали, что спин-оффы по «Игре престолов» закончились, но нет: грядет самый грандиозный проект — в виде фильма Зрители думали, что спин-оффы по «Игре престолов» закончились, но нет: грядет самый грандиозный проект — в виде фильма Читать дальше 5 марта 2026
Среди восьми сезонов «Игры престолов» только один — идеальный: и это не шестой, и даже не третий с Красной свадьбой Среди восьми сезонов «Игры престолов» только один — идеальный: и это не шестой, и даже не третий с Красной свадьбой Читать дальше 1 марта 2026
Сны при температуре 40: звезда сериала «Чужой: Земля» отправляется в Вестерос и присоединяется к «Рыцарю Семи Королевств» Сны при температуре 40: звезда сериала «Чужой: Земля» отправляется в Вестерос и присоединяется к «Рыцарю Семи Королевств» Читать дальше 6 марта 2026
28 млн просмотров за неделю: «Бриджертоны» снова возглавили Netflix, но кто занял второе место с 9,9 млн? 28 млн просмотров за неделю: «Бриджертоны» снова возглавили Netflix, но кто занял второе место с 9,9 млн? Читать дальше 6 марта 2026
Не только страшные русские в «Очень странных делах»: 3 культовых иностранных сериала про Россию Не только страшные русские в «Очень странных делах»: 3 культовых иностранных сериала про Россию Читать дальше 6 марта 2026
28 млн просмотров и 1 место в топе Netflix: зрители не «отлипали» от новых «Бриджертонов» 28 млн просмотров и 1 место в топе Netflix: зрители не «отлипали» от новых «Бриджертонов» Читать дальше 5 марта 2026
18,5 млн просмотров, 140 млн часов и №1 в 84 странах: Netflix 10 марта выпускает 2 сезон «One Piece» — собрали все, что известно 18,5 млн просмотров, 140 млн часов и №1 в 84 странах: Netflix 10 марта выпускает 2 сезон «One Piece» — собрали все, что известно Читать дальше 5 марта 2026
Новый сериал от Гая Ричи затмил хит с Камбербэтчем: «У зумеров теперь есть свой Шерлок» Новый сериал от Гая Ричи затмил хит с Камбербэтчем: «У зумеров теперь есть свой Шерлок» Читать дальше 5 марта 2026
Любите «Интерстеллар» и «Марсианина»? На Netflix есть недооценённый si-fi сериал с российским космонавтом Мишей Поповым Любите «Интерстеллар» и «Марсианина»? На Netflix есть недооценённый si-fi сериал с российским космонавтом Мишей Поповым Читать дальше 5 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше