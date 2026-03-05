Эта угроза в Вестеросе — страшнее драконов и Короля Ночи: жаль, что в «Игре престолов» про нее мало рассказали

Против нее нельзя было собрать армию или выйти с мечом.

В мире «Игры престолов» хватало угроз — от Белых ходоков до драконьего пламени. Но Серая Хворь стояла особняком. Это не просто болезнь, а магическое проклятие, которое медленно лишало человека кожи, рассудка и личности.

По легенде, зараза появилась во времена войн Валирии с ройнарами. После разгрома армии принца Гарина река Ройна якобы восстала против захватчиков. Туман, поднявшийся над руинами, принес с собой смерть — валирийцы застывали, превращаясь в серые статуи. Так родилась хворь, навсегда связанная с древней магией.

Легкая форма: след на всю жизнь

У детей болезнь протекала мягче. Кожа серела и покрывалась трещинами, словно камень, но большинство выживало. Самый известный пример — Ширен Баратеон: она переболела в младенчестве и осталась с характерным пятном на лице. Пережившие получали иммунитет, но следы болезни оставались навсегда.

Тяжелая форма: путь к безумию

У взрослых все было куда страшнее. Тело постепенно теряло чувствительность, кожа каменела, а затем разрушался разум. Человек превращался в агрессивное существо, не чувствующее боли.

Именно таких «каменных людей» Тирион Ланнистер встречает в Горестях — руинах города, скрытых туманом. Они бродят среди развалин, как живые мертвецы, напоминая, что древняя магия в этом мире никуда не исчезла.

Серая чума и опустевшие города

Самая опасная разновидность — серая чума. Она распространялась молниеносно и уничтожала целые города. В Староместе эпидемия унесла большую часть населения, а в Пентосе погибла жена Иллирио Мопатиса.

Против Серой Хвори не существовало ни армии, ни пророчества. Только страх, изгнание и попытки изолировать зараженных. И в этом — ее главное отличие от прочих угроз, отмечает дзен-канал «Мир комиксов и кино». Драконов можно было убить. С магическим проклятием договориться — нельзя.