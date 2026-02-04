Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Фильм с Синди Суини получил 12% на RT: «Один из худших фильмов в моей жизни»

Фильм с Синди Суини получил 12% на RT: «Один из худших фильмов в моей жизни»

4 февраля 2026 11:21
Кадр из фильма «Пауки»

Зрители разгромили историю.

Сейчас имя Сидни Суини не сходит с интернет-страниц. А все благодаря провокационной «Горничной», где актриса выдала сильную драматическую роль да еще и попутно оголилась в кадре на радость мужчинам-зрителям.

А ведь к своей славе Суини шла долго. Сейчас за ее плечами 60 работ в кино, а ведь ей нет еще даже 30 лет.

Чтобы засветиться на экране, ей приходилось принимать любые предложения о съемках с раннего детства. И среди них были откровенно провальные работы. Как, например, хоррор «Пауки».

Кадр из фильма «Пауки»

Сюжет фильма «Пауки»

В центре сюжета фильма — крушение старой советской космической станции. Эта авария становится началом настоящего кошмара для Нью-Йорка.

В подземных туннелях метро стремительно размножается новый, невиданный ранее вид пауков. И опасны они не столько числом, сколько своими гигантскими размерами — каждый из этих членистоногих вырастает до невероятных габаритов.

Детали фильма «Пауки»

На момент съемок в ленте Суини было всего 14 лет. Она сыграла девочку, которая оказывается беспомощна в городе, сплошь населенном пауками, и надеется на спасение. А ее разведенным родителям предстоит битва не только за ребенка, но и за все население. Роль Суини была не очень большой, но заметной.

Кадр из фильма «Пауки»

Хоррор получил крайне низкие оценки: на КП и IMDb у ленты только 3,4, а на RT и вовсе 12% от зрителей.

«Единственное, что хоть как-то спасает ситуацию, это то, что фильм был настолько плох, что мы смеялись до слез в нескольких моментах», «Не могу поверить, что я досмотрел этот фильм до конца и потратил на него 90 минут мучений. Компьютерная графика ухудшается по мере развития сюжета, а история становится всё более неправдоподобной с каждой сценой», «Это один из худших фильмов, которые я когда-либо видел за свои 35 лет, и единственная причина, по которой я зарегистрировался на IMDb. Считайте этот отзыв моей личной терапией, чтобы выплеснуть эту гадость из себя», — пишут в Сети.

Фото: Кадры из фильма «Пауки» (2011)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На сторону злодеев переметнется не только Дауни-младший: новые «Мстители» готовят зрителям драму На сторону злодеев переметнется не только Дауни-младший: новые «Мстители» готовят зрителям драму Читать дальше 5 февраля 2026
«Одна из самых блестящих экранизаций»: этот фильм по Кингу поставили в один ряд с «Зеленой милей» — «Сиянию» и «Оно» до него далеко «Одна из самых блестящих экранизаций»: этот фильм по Кингу поставили в один ряд с «Зеленой милей» — «Сиянию» и «Оно» до него далеко Читать дальше 5 февраля 2026
Этот русский фильм превзошел даже «Мстителей»: свои версии сняли уже в четырех странах мира — и будет еще Этот русский фильм превзошел даже «Мстителей»: свои версии сняли уже в четырех странах мира — и будет еще Читать дальше 5 февраля 2026
В СССР была своя «Матрица»: вышла за 25 лет до фильма с Киану Ривзом В СССР была своя «Матрица»: вышла за 25 лет до фильма с Киану Ривзом Читать дальше 5 февраля 2026
С первого раза набрать 6 из 6 невозможно: отличите название реального фильма от выдумки ИИ (тест) С первого раза набрать 6 из 6 невозможно: отличите название реального фильма от выдумки ИИ (тест) Читать дальше 4 февраля 2026
«В главных ролях — пышная грудь Сидни Суини»: один из худших фильмов 2023 года спасли только сцены 18+ «В главных ролях — пышная грудь Сидни Суини»: один из худших фильмов 2023 года спасли только сцены 18+ Читать дальше 4 февраля 2026
А что если бы сняли «Больницу Питт», но про полицейский участок: HBO готовит новый адреналиновый хит А что если бы сняли «Больницу Питт», но про полицейский участок: HBO готовит новый адреналиновый хит Читать дальше 4 февраля 2026
«Люди настаивали, чтобы я отказался»: фанаты «Гарри Поттера» затравили Джона Литгоу (нового Дамблдора) ещё до старта съёмок сериала «Люди настаивали, чтобы я отказался»: фанаты «Гарри Поттера» затравили Джона Литгоу (нового Дамблдора) ещё до старта съёмок сериала Читать дальше 3 февраля 2026
Фильм семейный, кадры жаркие: сходил на «Аватар: Пламя и пепел» еще раз и заметил сцену секса, которую почти все пропустили (фото) Фильм семейный, кадры жаркие: сходил на «Аватар: Пламя и пепел» еще раз и заметил сцену секса, которую почти все пропустили (фото) Читать дальше 3 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше