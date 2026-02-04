Фильм с Синди Суини получил 12% на RT: «Один из худших фильмов в моей жизни»

Сейчас имя Сидни Суини не сходит с интернет-страниц. А все благодаря провокационной «Горничной», где актриса выдала сильную драматическую роль да еще и попутно оголилась в кадре на радость мужчинам-зрителям.
А ведь к своей славе Суини шла долго. Сейчас за ее плечами 60 работ в кино, а ведь ей нет еще даже 30 лет.
Чтобы засветиться на экране, ей приходилось принимать любые предложения о съемках с раннего детства. И среди них были откровенно провальные работы. Как, например, хоррор «Пауки».
Сюжет фильма «Пауки»
В центре сюжета фильма — крушение старой советской космической станции. Эта авария становится началом настоящего кошмара для Нью-Йорка.
В подземных туннелях метро стремительно размножается новый, невиданный ранее вид пауков. И опасны они не столько числом, сколько своими гигантскими размерами — каждый из этих членистоногих вырастает до невероятных габаритов.
Детали фильма «Пауки»
На момент съемок в ленте Суини было всего 14 лет. Она сыграла девочку, которая оказывается беспомощна в городе, сплошь населенном пауками, и надеется на спасение. А ее разведенным родителям предстоит битва не только за ребенка, но и за все население. Роль Суини была не очень большой, но заметной.
Хоррор получил крайне низкие оценки: на КП и IMDb у ленты только 3,4, а на RT и вовсе 12% от зрителей.
«Единственное, что хоть как-то спасает ситуацию, это то, что фильм был настолько плох, что мы смеялись до слез в нескольких моментах», «Не могу поверить, что я досмотрел этот фильм до конца и потратил на него 90 минут мучений. Компьютерная графика ухудшается по мере развития сюжета, а история становится всё более неправдоподобной с каждой сценой», «Это один из худших фильмов, которые я когда-либо видел за свои 35 лет, и единственная причина, по которой я зарегистрировался на IMDb. Считайте этот отзыв моей личной терапией, чтобы выплеснуть эту гадость из себя», — пишут в Сети.