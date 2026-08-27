Этот сериал по Кингу понравится фанатам «Кэрри» и «Доктора Сна»: 1 сезон по книге, а во 2 от текста уже ничего не останется

Экранизации Стивена Кинга редко проходят без споров, особенно когда создатели решают заметно отойти от первоисточника. Именно это произошло с сериалом «Институт», который возвращается со вторым сезоном и, судя по всему, продолжит развивать историю совсем не так, как она была написана в романе.

Романы Стивена Кинга не раз показывали его интерес к детям и подросткам, оказавшимся в положении изгоев, а также к героям с необычными способностями. Например, в «Кэрри» и «Докторе Сне» главные персонажи обладают сверхъестественными силами, из-за которых вступают в конфликт с окружающим миром, пытающимся использовать их и поставить под контроль.

Эта повторяющаяся тема получила развитие в «Институте» по книге Кинга 2019 года, объединившем сверхъестественный хоррор, научную фантастику и антиутопический триллер. А теперь масштабная экранизация выйдет за пределы оригинального сюжета — сериал получил второй сезон.

В прошлых сериях история рассказывалась преимущественно от лица двух героев. Люк оказывается новым пленником Института и довольно быстро понимает, чем на самом деле занимается организация.

Тим, работающий ночным охранником, узнаёт о секретном объекте, спрятанном на окраине города. Герои объединяются и привлекают на свою сторону местных жителей, чтобы разоблачить и уничтожить Институт. В итоге учреждение оказывается захвачено в результате внутреннего восстания.

Режиссёр и исполнительный продюсер сериала Джек Бендер собирается продолжить историю, которая во втором сезоне уже выйдет за рамки романа Кинга. В новых эпизодах появятся другие Институты, о существовании которых стало известно в финале первого сезона.

Тогда же выяснилось, что руководительница учреждения Джулия Сигсби сумела скрыться во время хаоса, прихватив доказательства незаконных экспериментов.

Теперь у создателей появляется больше свободы для новых сюжетных линий и персонажей, но вместе с тем возрастает риск потерять то, за что первый сезон понравился зрителям — авторский стиль Кинга.

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