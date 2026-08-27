Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Этот сериал по Кингу понравится фанатам «Кэрри» и «Доктора Сна»: 1 сезон по книге, а во 2 от текста уже ничего не останется

Этот сериал по Кингу понравится фанатам «Кэрри» и «Доктора Сна»: 1 сезон по книге, а во 2 от текста уже ничего не останется

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Институт»

Сериал «Институт» вышел за рамки романа.

Экранизации Стивена Кинга редко проходят без споров, особенно когда создатели решают заметно отойти от первоисточника. Именно это произошло с сериалом «Институт», который возвращается со вторым сезоном и, судя по всему, продолжит развивать историю совсем не так, как она была написана в романе.

Романы Стивена Кинга не раз показывали его интерес к детям и подросткам, оказавшимся в положении изгоев, а также к героям с необычными способностями. Например, в «Кэрри» и «Докторе Сне» главные персонажи обладают сверхъестественными силами, из-за которых вступают в конфликт с окружающим миром, пытающимся использовать их и поставить под контроль.

Эта повторяющаяся тема получила развитие в «Институте» по книге Кинга 2019 года, объединившем сверхъестественный хоррор, научную фантастику и антиутопический триллер. А теперь масштабная экранизация выйдет за пределы оригинального сюжета — сериал получил второй сезон.

Кадр из сериала «Институт»

В прошлых сериях история рассказывалась преимущественно от лица двух героев. Люк оказывается новым пленником Института и довольно быстро понимает, чем на самом деле занимается организация.

Тим, работающий ночным охранником, узнаёт о секретном объекте, спрятанном на окраине города. Герои объединяются и привлекают на свою сторону местных жителей, чтобы разоблачить и уничтожить Институт. В итоге учреждение оказывается захвачено в результате внутреннего восстания.

Режиссёр и исполнительный продюсер сериала Джек Бендер собирается продолжить историю, которая во втором сезоне уже выйдет за рамки романа Кинга. В новых эпизодах появятся другие Институты, о существовании которых стало известно в финале первого сезона.

Тогда же выяснилось, что руководительница учреждения Джулия Сигсби сумела скрыться во время хаоса, прихватив доказательства незаконных экспериментов.

Теперь у создателей появляется больше свободы для новых сюжетных линий и персонажей, но вместе с тем возрастает риск потерять то, за что первый сезон понравился зрителям — авторский стиль Кинга.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Институт»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
1 таблетка — и морковь остается свежей и хрустящей до весны: раскрываю 4 секрета хранения  1 таблетка — и морковь остается свежей и хрустящей до весны: раскрываю 4 секрета хранения Читать дальше 30 августа 2026
По кадру из фильма советское кино узнает любой, но в этом тесте только фото со съемок: я срезалась уже на первом вопросе По кадру из фильма советское кино узнает любой, но в этом тесте только фото со съемок: я срезалась уже на первом вопросе Читать дальше 30 августа 2026
Почему в финале третьего сезона «Дома дракона» так и не убили Эймонда: «переврали» книги Мартина Почему в финале третьего сезона «Дома дракона» так и не убили Эймонда: «переврали» книги Мартина Читать дальше 28 августа 2026
«Я узнаю в героях себя»: реальные медики назвали единственный действительно правдивый медицинский сериал «Я узнаю в героях себя»: реальные медики назвали единственный действительно правдивый медицинский сериал Читать дальше 27 августа 2026
В «Игре престолов» показали только пьянство и разврат: почему у Таргариенов были фиолетовые глаза и как это свело их с ума В «Игре престолов» показали только пьянство и разврат: почему у Таргариенов были фиолетовые глаза и как это свело их с ума Читать дальше 26 августа 2026
Главным героем «Симпсонов» был совсем не Гомер: в первых сериях в центре был другой персонаж Главным героем «Симпсонов» был совсем не Гомер: в первых сериях в центре был другой персонаж Читать дальше 30 августа 2026
Настоящий финал «Интердевочки» так и не показали советским зрителям: зато на Западе его крутили в каждом кинотеатре Настоящий финал «Интердевочки» так и не показали советским зрителям: зато на Западе его крутили в каждом кинотеатре Читать дальше 30 августа 2026
На «Властелине колец» ее история не закончилась: что стало с паучихой Шелоб На «Властелине колец» ее история не закончилась: что стало с паучихой Шелоб Читать дальше 29 августа 2026
Сняли за копейки, а получили 250 000 000 долларов: этот ужастик даже испуганный Стивен Кинг не сумел досмотреть до конца Сняли за копейки, а получили 250 000 000 долларов: этот ужастик даже испуганный Стивен Кинг не сумел досмотреть до конца Читать дальше 29 августа 2026
Эта корейская дорама уже 10 недель взрывает Netflix: гарантированная замена «Джону Уику» с 94% на RT Эта корейская дорама уже 10 недель взрывает Netflix: гарантированная замена «Джону Уику» с 94% на RT Читать дальше 29 августа 2026
У Стивена Кинга был свой Воланд: сюжет этого триллера подозрительно напоминает «Мастера и Маргариту» У Стивена Кинга был свой Воланд: сюжет этого триллера подозрительно напоминает «Мастера и Маргариту» Читать дальше 29 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше