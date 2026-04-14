Есть ли сцена после титров в фильме «Вот это драма!»? Объясняем смысл финала премьеры

Романтическая трагикомедия под названием «Вот это драма!» предлагает зрителю необычную историю любви. В главных ролях — Роберт Паттинсон и Зендея, которые перевоплощаются в Чарли и Эмму — пару, стоящую на пороге бракосочетания. Однако всего за несколько недель до назначенного торжества случается нечто, способное перечеркнуть все планы влюблённых.

Поворотный момент наступает примерно в середине фильма. Герои решают поиграть в безобидную, как им кажется, игру: каждый по очереди рассказывает о самом страшном поступке, совершённом им когда-либо в жизни.

И вот тогда Эмма произносит признание, которое повергает Чарли в настоящий шок. Оказывается, в свои подростковые годы она серьёзно задумывала стрельбу в учебном заведении, хотя в конечном счёте так и не осуществила задуманное. Это меняет для Чарли всё.

Сквозной нитью через всю картину проходит особый ритуал: когда отношения заходят в тупик или накал эмоций достигает предела, персонажи предлагают друг другу «начать всё с нуля» — разыграть знакомство заново.

В финале действие вновь переносится в закусочную. Чарли приходит туда первым. Спустя мгновение появляется Эмма, садится напротив и держится так, словно видит его впервые.

Она вновь запускает ту самую игру — «давай начнём сначала». И на этот раз Чарли соглашается подыграть ей.

Авторы оставили финал открытым: мы никогда не узнаем наверняка, обретут ли герои долгожданное счастье. Но в момент, когда начинают идти титры, оба персонажа улыбаются друг другу. Кстати, после них никаких дополнительных сцен не предусмотрено — создатели не стали дразнить зрителей скрытыми бонусами.