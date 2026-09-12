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Киноафиша Статьи Если захотелось не просто страха, а леденящей жути: «Всем счастья» — японский хоррор о странных семьях и беременных бабушках

Если захотелось не просто страха, а леденящей жути: «Всем счастья» — японский хоррор о странных семьях и беременных бабушках

Проверено редакцией
«Всем счастья»

Притча, абсурд и кошмар под видом семейной драмы — что скрывает пугающая новинка из Японии.

Некоторые фильмы ужасов пугают монстрами. Другие — скримерами. А есть и такие, которые заходят в самую глубину человеческой психики и роются там, как в старом чулане. Именно к ним относится японский фолк-хоррор «Всем счастья» — история о семье, в которой беременность, зашитые глаза и тотемы счастья давно стали рутиной.

«Всем счастья»: что в сюжете

Главная героиня, юная медсестра, приезжает к бабушке в тихую деревню. Но вместо пирогов её встречает странная атмосфера, хрюканье за ужином и мужчина с зашитыми глазами, ползущий по полу.

Родственники объясняют: у каждой семьи должен быть свой «талисман счастья». И теперь девушке придётся найти нового — иначе все начнут умирать.

Ситуация усугубляется, когда сама бабушка появляется с животом, словно на девятом месяце. На этом фоне пугает не чудовище, а то, как спокойно к происходящему относятся все окружающие. Для них это часть традиции. А для героини — выход в один конец.

В фильме практически нет типичных приёмов жанра — зато есть липкое ощущение тревоги, медленное разрушение реальности и японская вежливость, доведённая до абсурда.

«Все так делают» — слышит героиня от родни, когда задаёт хоть один вопрос. Но чем глубже она копает, тем страшнее становится: и из-за людей, и из-за того, что кажется нормальным в этом мире.

«Всем счастья»

Кошмар без выхода

«Всем счастья» не ставит задачу напугать в лоб. Он не объясняет, не разжёвывает, не торопится. Зато предлагает зрителю самому решить, как далеко может зайти общество ради иллюзии благополучия.

Иногда даже слишком далеко: некоторые сцены настолько отталкивающие, что выдержать их под силу только самым подготовленным.

Но именно в этом и сила фильма. За жестокостью и аллюзиями скрывается боль взросления, страх одиночества и критика коллективной морали. «Всем счастья» — кино, которое не раскрывает смысл жизни, но заставляет усомниться в своём.

Также прочитайте: «Лучше взять в руки оригинал»: фанаты Кинга ждали экранизацию «Института», но зря — фильм стартовал с 58% на RT.

Фото: Кадр из фильма «Всем счастья»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
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