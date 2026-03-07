Меню
Если включите эти тру-крайм-сериалы, заснуть уже не получится: 3 истории, от которых побегут мурашки

7 марта 2026 08:27
Кадры из сериалов «Любовь и смерть», «Охотник за разумом», «Монстр: История Джеффри Дамера»

Это картины для самых стойких духом.

Тру‑крайм давно перестал быть нишевым увлечением — сегодня это полноценный феномен поп‑культуры, собирающий миллионы зрителей по всему миру.

Создатели погружают в атмосферу, заставляют смотреть на преступление глазами жертв, следователей, а иногда и самих убийц. Здесь только реальные события, люди и трагедии. Именно эта документальная честность делает просмотр одновременно захватывающим и невыносимо тяжёлым.

Мы собрали несколько проектов, которые лучше не включать на ночь, если вы не готовы ворочаться до утра и вздрагивать от каждого шороха.

«Любовь и смерть», 7,4

Эта тру‑крайм‑история начинается как бытовая ссора двух техасских соседок в 1980‑м. Бетти Гор заподозрила Кэнди Монтгомери в романе со своим мужем, и выяснение отношений закончилось тем, что Кэнди десятки раз ударила соперницу топором, оставила тело в доме с малышом, а сама поехала на благотворительную ярмарку.

Создатели сериала пытаются понять, как обычная домохозяйка, примерная мать и активная прихожанка церкви вообще оказалась способна на такое. Ответ, как водится, оказывается сложнее, чем кажется.

Элизабет Олсен передаёт состояние женщины, запертой в сером быте и вынужденной улыбаться даже тогда, когда внутри всё кипит. Джесси Племонс в роли любовника и мужа убитой — на первый взгляд простак, но по ходу сюжета оказывается, что не всё так однозначно. Главный вопрос, который держит до финала, — осудят ли Кэнди. Спойлерить не стоит, концовка правда удивляет.

Кадр из сериала «Любовь и смерть»

«Охотник за разумом», 8,1

«Охотник за разумом» — это тру‑крайм для тех, кто в восторге от «Семи», «Зодиака» и «Исчезнувшей». Дэвид Финчер возвращается к своей главной теме — тёмной стороне человеческой психики.

Сериал основан на документальной книге о первых профайлерах ФБР, которые пытались понять, как мыслят серийные убийцы, и сделать эту науку частью расследований. Только здесь нет погонь и поисков неизвестного маньяка — все главные преступники уже в тюрьме.

Но сериал берёт другим: герои ездят по камерам и беседуют с убийцами, пытаясь влезть им в голову. Оттуда они вытаскивают такие подробности, от которых волосы дыбом встают.

Все персонажи списаны с реальных людей: в первом сезоне, например, появляются убийца студенток Кемпер и «обувной фетишист» Джерри Брудос. Это не детектив, а скорее исследование, от которого невозможно оторваться.

Кадр из сериала «Охотник за разумом»

«Монстр: История Джеффри Дамера», 7,4

«Монстр: История Джеффри Дамера» от Райана Мёрфи стал одним из самых громких и спорных проектов Netflix. Создателей тут же обвинили в том, что они слишком красиво показывают ужас, а зрители, глядя на Эвана Питерса в главной роли, начали… сопереживать убийце.

А ведь Дамер совершил семнадцать доказанных преступлений, и список его «заслуг» включает изнасилования, убийства, каннибализм и педофилию. Сериал показывает всё это без прикрас, но с явным акцентом на то, как маньяк годами ускользал от правосудия из‑за полицейской халатности и бездействия системы.

Это антология, так что каждый сезон посвящён отдельной истории. Второй рассказывал о братьях Менендес, застреливших родителей, третий — о воре и каннибале Эде Гине и его странном влиянии на массовую культуру.

Кадр из сериала «Монстр: История Джеффри Дамера»
Фото: Кадры из сериалов «Любовь и смерть», «Охотник за разумом», «Монстр: История Джеффри Дамера»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
