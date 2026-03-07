Меню
Киноафиша Статьи Если вам понравились «Метод» и «Фишер»: этот сериал НТВ про маньяка с рейтингом 7,9 многие пропустили, а он шикарен до мурашек

7 марта 2026 20:33
Кадр из сериала «Тень за спиной»

Рассказываем плюсы и минусы киноленты.

Если вам нравятся мрачные сериалы о поиске маньяков вроде «Метода», «Фишера» или «Хрустального», есть один проект, который часто всплывает в рекомендациях.

Речь о сериале «Тень за спиной» (2018). Это детективная история о провинциальном городе и серийном убийце, снятая по мотивам дела ангарского маньяка. Рейтинг на «Кинопоиске» у сериала довольно высокий — 7,9.

О чем сериал «Тень за спиной»

Сюжет разворачивается в небольшом провинциальном городе, где начинают исчезать женщины. Почти все они пропадают после вечеринок, возвращаясь домой ночью. Следствие быстро приходит к выводу, что в городе может действовать серийный убийца.

Разобраться в происходящем приезжает следователь Генпрокуратуры Николай Горобец. Однако местные власти не слишком заинтересованы в успехе столичного специалиста. В помощники ему дают молодого следователя Светлану Мирошникову и неопытного оперативника Михаила Воробьева.

За что сериал хвалят

Зрители часто отмечают атмосферу и напряженный сюжет. Создатели явно вдохновлялись реальной историей ангарского маньяка, добавив при этом несколько ложных линий расследования и личные драмы героев.

Отдельно хвалят актерские работы старшего поколения. В сериале снялись Иван Оганесян, Ксения Лаврова-Глинка и Сергей Мардарь. Именно их персонажи добавляют истории серьезности и психологической глубины.

За что критикуют

Часть зрителей считает, что сериалу не хватает настоящей провинциальной атмосферы. События происходят в начале 2000-х, однако город в кадре выглядит слишком современно.

Некоторые актерские работы также вызывают вопросы. Тем не менее даже критики признают: несмотря на слабые моменты, «Тень за спиной» остается крепким детективом, который легко смотрится и держит интригу до самого финала.

Фото: Кадр из сериала «Тень за спиной»
Екатерина Адамова
