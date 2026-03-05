Меню
Киноафиша Статьи Если смешать «Джона Уика» и «Никто», то получится «Нормал»: смотрим трейлер грядущего хита с Оденкерком

5 марта 2026 14:15
Кадр из фильма «Нормал»

В России фильм выйдет раньше, чем в остальном мире.

Зрительский голод по крепким боевикам с хорошим экшеном никуда не делся. После «Джона Уика» эту формулу отлично подтвердила дилогия «Никто», и авторы тех же проектов решили не останавливаться. Теперь на подходе новый фильм с говорящим названием «Нормал», и в России его покажут даже раньше, чем в остальном мире.

Сюжет фильма

В центре сюжета — Уиллис, мужчина средних лет, который приезжает в тихий городок Нормал, чтобы временно занять кресло местного шерифа. С виду всё выглядит мирно: улыбчивые жители, спокойные улицы, никаких проблем.

Но первое же ограбление банка переворачивает картину — выясняется, что весь город замешан в криминальной схеме, и Уиллис оказывается в самом центре заговора.

Премьера фильма

«Нормал» сделали те же люди, что стояли за «Джоном Уиком» и «Никто». Сценарий написал Дерек Колстад, а помогал ему Боб Оденкерк, который к тому же исполнил главную роль в новом фильме. Вместе с ним в кадре появилась Лина Хиди, знакомая всем по «Игре престолов».

Премьера случилась на фестивале в Торонто, и там картину встретили очень тепло — особенно хвалили Оденкерка и режиссуру Бена Уитли, который, по мнению критиков, вывел экшен на новый уровень. В мировой прокат фильм выходит 17 апреля, но российские зрители увидят его на день раньше.

Фото: Кадр из фильма «Нормал» (2026)
Светлана Левкина
