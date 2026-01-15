Меню
Киноафиша Статьи Мне понравился «Марти Великолепный», поэтому решила пересмотреть два похожих фильма – у обоих есть «Оскары»

15 января 2026 11:50
Кадр из фильма «Боец» (2010), «Лучше не бывает» (1997)

Истории о таланте, который не делает жизнь проще.

Фильм «Марти Великолепный» Джоша Сэфди — не столько спортивное кино, сколько портрет человека, у которого амбиции и характер постоянно вступают в конфликт с реальностью.

Если вас зацепил герой, идущий к цели напролом и расплачивающийся за это, есть как минимум два фильма, которые продолжают этот разговор с разных сторон.

«Боец» (2010)

История Микки Уорда в «Бойце» выстроена вокруг спорта, но в центре — не ринг, а человек, который вынужден доказывать право на собственный путь.

Герой Марка Уолберга талантлив, но его карьера постоянно буксует из-за давления семьи, чужих ожиданий и внутренних сомнений.

Как и Марти, он не умеет идти простыми маршрутами и каждый шаг к успеху даётся ему через конфликты и потери.

Фильм получил высокие оценки критиков и принёс «Оскары» Кристиану Бэйлу и Мелиссе Лео за роли второго плана.

«Лучше не бывает» (1997)

Если в «Марти Великолепном» вас заинтересовала фигура эгоцентричного и трудноустроенного человека, «Лучше не бывает» предлагает другой, более камерный взгляд на ту же тему.

Герой Джека Николсона — писатель, привыкший жить по собственным правилам и отталкивать всех вокруг.

Его история — не про карьеру и победы, а про медленное и болезненное столкновение с реальностью, где талант не отменяет одиночества.

Фильм Джеймса Л. Брукса получил «Оскар» за лучшую мужскую и женскую роли и до сих пор смотрится удивительно точно.

Также прочитайте: Так Марти Великолепный – это и есть Тимоти Шаламе? Что общего у актера и его героя: «Это абсолютный я»

Фото: Кадр из фильма «Боец» (2010), «Лучше не бывает» (1997)
Анна Адамайтес
