Если подключить логику и подсчитать, история «Хоббита» лопается, как мыльный пузырь: где гномы болтались 171 год?

14 марта 2026 20:33
Кадр из фильма «Хоббит: Нежданное путешествие»

Смотреть эту трилогию можно только без калькулятора.

История «Хоббита» кажется классическим приключением: группа гномов отправляется вернуть свою родину, захваченную драконом Смаугом. Но если немного задуматься о сюжете, появляется странный вопрос.

Почему гномы решились на поход только спустя десятки лет после падения Эребора? На первый взгляд это обычное фэнтезийное допущение. Но многие фанаты считают, что именно здесь скрывается один из главных сюжетных ляпов истории.

Сколько времени прошло на самом деле

По легендариуму Дж. Р. Р. Толкина Смауг захватил Одинокую гору в 2770 году Третьей эпохи. Экспедиция Торина Дубощита началась только в 2941 году. То есть между этими событиями прошло 171 год.

Даже в кинотрилогии Питера Джексона этот промежуток сократили примерно до 60 лет, но это всё равно огромный срок.

Почему гномы так долго ждали

Именно этот момент вызывает больше всего вопросов. Гномы — долгоживущий народ: многие из них живут 200–300 лет.

За такое время они могли бы:

  • собрать полноценную армию;
  • подготовить стратегию возвращения Эребора;
  • провести несколько разведывательных экспедиций.

Но вместо этого в поход отправляется всего 13 гномов и один хоббит.

По сути, это небольшая авантюрная экспедиция, а не серьёзная попытка вернуть королевство.

Странная срочность похода

Кадр из фильма «Хоббит: Нежданное путешествие»

Ещё один момент, который удивляет фанатов — внезапная спешка. В истории подчёркивается, что дверь в Эребор можно открыть только в определённый момент — в день Последней осенней луны.

Но возникает логичный вопрос: если гномы ждали десятилетиями, почему нельзя было подготовиться ещё год и подойти к делу более основательно?

Вместо этого герои отправляются в путь практически без армии и без чёткого плана.

Почему это всё равно работает

Несмотря на эти вопросы, история «Хоббита» остаётся одной из самых любимых в фэнтези. Во многом потому, что Толкин писал её не как строгий исторический эпос, а как приключенческую сказку. В такой истории важнее путь героев, неожиданные встречи и испытания.

И всё же этот сюжетный момент до сих пор остаётся одной из самых обсуждаемых деталей всей истории о путешествии «Туда и обратно».

Фото: Кадр из фильма «Хоббит: Нежданное путешествие»
Анастасия Луковникова
Этого во «Властелине колец» не сказали: так где же жил Гэндальф, когда не собирал хоббитов в походы Этого во «Властелине колец» не сказали: так где же жил Гэндальф, когда не собирал хоббитов в походы Читать дальше 17 марта 2026
Герой круче Брагина: очень жду новый фильм про Робин Гуда — главное не пропустить Герой круче Брагина: очень жду новый фильм про Робин Гуда — главное не пропустить Читать дальше 17 марта 2026
Эта сцена в мультике «Гравити Фолз» явно для взрослых: поняли только фанаты «Дюны» Эта сцена в мультике «Гравити Фолз» явно для взрослых: поняли только фанаты «Дюны» Читать дальше 17 марта 2026
«Ну это слишком»: звезда фильма «Острые козырьки» объяснила, почему не досмотрела сериал «Ну это слишком»: звезда фильма «Острые козырьки» объяснила, почему не досмотрела сериал Читать дальше 17 марта 2026
Среди десятков хорроров 2025 года Стивен Кинг выделил только один: и в нем даже нет литров крови, призраков или маньяков Среди десятков хорроров 2025 года Стивен Кинг выделил только один: и в нем даже нет литров крови, призраков или маньяков Читать дальше 17 марта 2026
Гермиона или Полумна? Кто на самом деле самый умный в Хогвартсе — неочевидные аргументы Гермиона или Полумна? Кто на самом деле самый умный в Хогвартсе — неочевидные аргументы Читать дальше 17 марта 2026
Боевики 90-х, которые провалились в мировом прокате — а у нас стали любимыми хитами: у №3 бюджет 55 000 000 долларов Боевики 90-х, которые провалились в мировом прокате — а у нас стали любимыми хитами: у №3 бюджет 55 000 000 долларов Читать дальше 16 марта 2026
Хуже чем Миранда: этого персонажа «Дьявол носит Prada» точно не будет в сиквеле — в Сети его считают «королем ред-флагов» Хуже чем Миранда: этого персонажа «Дьявол носит Prada» точно не будет в сиквеле — в Сети его считают «королем ред-флагов» Читать дальше 16 марта 2026
Эта минутная сцена в «Пиратах Карибского моря» стоила как весь «Парк Юрского периода»: один раз увидели — и забыть невозможно Эта минутная сцена в «Пиратах Карибского моря» стоила как весь «Парк Юрского периода»: один раз увидели — и забыть невозможно Читать дальше 16 марта 2026
