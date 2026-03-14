Если нравится «Анатомия страсти»: корейский сериал «Мудрая жизнь в больнице» от Netflix с рейтингом 9,4 будете смотреть ночь напролет

14 марта 2026 19:06
Кадр из сериала «Мудрая жизнь в больнице»

Как американская кинолента, но душевнее.

Иногда зрителям хочется медицинской драмы без бесконечных скандалов и любовных треугольников. Именно таким неожиданным открытием стал корейский сериал «Мудрая жизнь в больнице» от Netflix (Hospital Playlist).

Многие зрители называют его корейской версией «Анатомии страсти», только с более спокойным и человечным взглядом на профессию врача.

О чем сериал

История строится вокруг пяти врачей, которые дружат со времен медицинского университета. Спустя годы они продолжают работать в одной больнице и ежедневно сталкиваются с тяжелыми случаями, сложными операциями и судьбами пациентов.

Каждый из героев — специалист в своей области. Один — выдающийся хирург, другой — кардиолог, третий работает в педиатрии. Вместе они спасают жизни и поддерживают друг друга в непростых ситуациях, которые неизбежно возникают в больничных коридорах.

Но у этой истории есть необычная деталь. После работы врачи собираются на репетиции собственной музыкальной группы. Музыка помогает им справляться со стрессом и сохранять дружбу, несмотря на тяжелую профессию.

Почему сериал так любят зрители

«Мудрая жизнь в больнице» вышла в 2020 году и быстро стала одной из самых популярных медицинских дорам последних лет. Проект получил два сезона и высокие оценки аудитории.

На сайте doramy.club рейтинг сериала достигает 9,4 балла из 10. Зрители отмечают реалистичную атмосферу, спокойный ритм и редкую для телевизионных историй тему взрослой дружбы.

Создатели сделали ставку не на громкие конфликты, а на повседневную жизнь врачей и именно поэтому сериал часто сравнивают с «Анатомией страсти», только в более теплой и человечной версии.

Фото: Кадр из сериала «Мудрая жизнь в больнице»
Екатерина Адамова
