Если нет подписки на стриминги: сериал «Камбэк» с Петровым покажут по ТВ в марте — какой канал включать и когда

6 марта 2026 19:35
Кадр из сериала «Камбэк»

Для тех, кто просто любит смотреть телевизор.

Многие уже слышали о сериале «Камбэк». Проект вышел на стримингах и быстро привлек внимание зрителей. Только у всех ли есть подписки на онлайн-платформы? Если вы привыкли смотреть сериалы по старинке — по телевизору, есть хорошая новость. Уже в марте 2026 года «Камбэк» появится в эфире канала СТС.

О чем сериал «Камбэк»

Действие сериала разворачивается в Нижнем Новгороде в конце 1990-х — начале 2000-х. Это время рынков, кассетных магнитофонов и жизни по простому правилу: у кого есть деньги, тот и решает.

Главные герои — старшеклассники Даша, Юра, Птаха и Олег. Однажды они знакомятся с бездомным мужчиной, который живет в канализационном колодце и ничего не помнит о своем прошлом. Ребята дают ему прозвище Компот и начинают помогать ему.

Однажды Компот спасает подростков из опасной ситуации, и между ними возникает настоящая дружба. Школьники решают выяснить, кем был этот человек раньше и где его семья. На фоне этих поисков разворачиваются истории первой любви, бедности и взросления.

Роль Компота исполнил Александр Петров. Актер признавался, что эта работа стала для него одной из самых эмоционально сложных в карьере.

Когда смотреть

В первом сезоне сериала — 8 серий. Телепремьера «Камбэка» состоится на канале СТС уже 9 марта. Вместе с Петровым в проекте снялись Алексей Чадов, Василиса Коростышевская, Григорий Столбов и Владимир Афанасьев (Нигатив).

Для тех, кто любит атмосферу 90-х и истории о подростках, этот сериал может стать неожиданно теплым и ностальгическим открытием.

Фото: Кадр из сериала «Камбэк»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
