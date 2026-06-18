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Киноафиша Статьи Если лень пересматривать эту нудятину: вспоминаем, чем закончился 2 сезон «Дома дракона» перед выходом третьего

Если лень пересматривать эту нудятину: вспоминаем, чем закончился 2 сезон «Дома дракона» перед выходом третьего

18 июня 2026 14:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Дом дракона»

Если не пересмотрите, ничего особо не потеряете.

Второй сезон «Дома дракона» завершился так, что многие зрители остались одновременно заинтригованы и разочарованы. За восемь серий сериал красиво расставил фигуры на доске, но полноценную партию решил отложить на потом. Если вы уже забыли, что происходило в финале, или не хотите заново проходить через бесконечные совещания и прогулки по замкам, вот главное.

Война наконец-то готова начаться

Главный итог сезона — гражданская война между «черными» и «зелеными» становится неизбежной. К финалу обе стороны собирают армии, заключают союзы и готовятся к масштабным сражениям.

Рейнира заметно усиливает свои позиции благодаря бастардам Таргариенов. Адам из Халла, Хью Молот и Ульф Белый сумели оседлать драконов, что серьезно увеличивает военную мощь Драконьего Камня. Это одно из немногих событий сезона, которое действительно меняет баланс сил.

Деймон наконец определился

Кадр из сериала «Дом дракона»

Практически весь сезон Деймон провел в Харренхолле, где его преследовали странные видения и встречи с загадочной Алисой Риверс. Многие зрители шутили, что герой застрял в собственном спин-оффе.

Однако к финалу его линия все-таки получила развитие. Деймон собирает армию речных лордов и окончательно признает Рейниру своей королевой. Для персонажа, который постоянно мечется между амбициями и верностью семье, это важный момент.

У зеленых тоже хватает проблем

Положение Эйгона остается тяжелым после событий при Грачином Приюте. Реальную власть постепенно сосредотачивает Эймонд, который становится самым опасным игроком сезона.

Вместе с огромной Вхагар он выглядит настоящей угрозой для противников и собственных союзников. Именно Эймонд сейчас кажется самым непредсказуемым персонажем всей истории.

Тем временем Алисента постепенно теряет влияние, а Хелейна все чаще демонстрирует свои пророческие способности.

Самый красивый сезон оказался самым медленным

Кадр из сериала «Дом дракона»

Пожалуй, главная претензия зрителей связана не с сюжетом, а с его темпом. Второй сезон потратил много времени на разговоры, внутренние переживания героев и подготовку к будущим событиям. На мой взгляд — нудятина.

При этом сериал по-прежнему выглядит великолепно. Драконы, костюмы, замки и масштабные декорации впечатляют почти в каждой серии. Проблема лишь в том, что за красивой картинкой многие ждали больше действия.

В итоге второй сезон закончился не победой одной из сторон, а масштабной подготовкой к следующему этапу войны. Все ключевые фигуры заняли свои позиции, драконы готовы подняться в небо, а настоящая битва за Железный трон, похоже, только начинается.

Фото: Кадр из сериала «Дом дракона»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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