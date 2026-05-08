Если бы события «Ночного дозора» разворачивались на фронте: этот военный фильм с Безруковым и Кологривым стоит увидеть хотя бы раз

Если бы события «Ночного дозора» разворачивались на фронте: этот военный фильм с Безруковым и Кологривым стоит увидеть хотя бы раз

8 мая 2026 09:00
Кадр из фильма "Август"

Никаких вампиров, только диверсанты и контрразведчики СМЕРШ. Рассказываем о военной драме, которая на удивление напоминает мистический триллер.

Уже вышедший «Август», снятый по роману Владимира Богомолова «Момент истины», — это не просто очередная военная драма. Картина получилась тревожной, нервной и почти мистической. Зрители, успевшие посмотреть фильм, подтверждают: ощущение от него совсем не привычное.

Продюсер Анатолий Максимов не зря сравнивал атмосферу «Августа» с «Ночным дозором». Только вместо вампиров здесь — вражеские диверсанты. Вместо охотников — контрразведчики СМЕРШ. А вместо окутанной мистикой Москвы — прифронтовая полоса Западной Белоруссии 1944 года.

О чём фильм

Главные герои — капитан Алехин в исполнении Сергея Безрукова и старший лейтенант Таманцев, которого играет Никита Кологривый. Они идут через лесной ландшафт, совсем не похожий на привычную киношную войну. Здесь всё зыбко, ненадёжно, и каждое решение — проверка на прочность.

Продюсер Константин Эрнст подчёркивал, что это попытка сделать «очень актуальную сегодняшнюю картину про события августа 44-го», сохранив уважение к авторскому замыслу Богомолова. На экране видно не только войну вокруг, но и войну внутри человека.

Что говорят создатели

Сергей Безруков признавался, что проект для него — не просто очередная роль в военной форме. «Наш фильм не только детектив и экшн, а в первую очередь человеческие истории», — говорит актёр.

По его словам, у каждого героя есть прошлое, настоящее и, может быть, будущее. Но главное — в другом: «Важно, кто эти люди, их взаимоотношения и та война, которая прежде всего идет внутри самого человека».

Ксения Беловицкая
