Если бы Кольцо не сгорело: как Саурон планировал переделать мир под себя

История «Властелина колец» складывается из множества выборов и жертв, но именно финальная сцена определяла судьбу всего Средиземья.

Толкин подчёркивал: если бы Кольцо осталось целым, Саурон почувствовал бы это мгновенно — и вернул бы себе ту силу, которую потерял.

В этот момент весь мир перешёл бы под его контроль. Как именно он собирался его перестроить — можно понять по черновикам, письмам и комментариям самого автора.

Кольцо остаётся целым

Око повернулось бы к востоку, армии Мордора двинулись бы на Гондор, а Барад-Дур наполнился той мощью, которой мир ещё не видел.

Эльфийские Кольца, тайно связанные с Единым, потеряли бы силу: Лориэн увял бы, Ривенделл опустел. Шир исчез бы быстрее всех — Саурон не допустил бы второй ошибки.

Мир без свободы

Саурон не стремился к хаосу. Его цель — порядок, доведённый до жестокой однозначности. Гондор стал бы чёрным царством, Рохан — источником рабского труда, гномьи ремёсла — частью военной машины. Это была бы не просто диктатура, а переписывание самой структуры мира.

Угасание магии

«Возвращение Кольца означало бы конец древней магии: эльфийские земли потеряли бы защиту, Энты замолкли бы навсегда, а Гэндальф и другие Истари фактически утратили бы смысл своей миссии, ведь помогать сопротивлению бессмысленно, если сопротивление больше невозможно.

Мир постепенно темнел бы — не из-за огня, а из-за утраты того, что делало его живым.

Победа, которая стирает прошлое

Настоящий план Саурона — не просто подчинить мир, а заставить забыть, что он был другим. История Гондора, песни Ривенделла, имена Арагорна и Фродо — всё было бы вытравлено. Через тысячи лет никто не вспомнил бы, что однажды существовала свобода, пишет дзен-канал Джедай из Шира.

