Еще успеете прочитать перед премьерой: выяснили, получится ли понять «К себе нежно» тем, кто не брал в руки бестселлер

«К себе нежно» — экранизация бестселлера Ольги Примаченко уже по трейлерам собирает тёплые отзывы. Зрители называют будущую премьеру долгожданной и удивляются, как точно авторам удалось передать ту самую интонацию бережности, за которую книгу и полюбили.

А мы решили разобраться, стоит ли перед походом в кино перелистывать страницы издания или лучше прийти в зал без ожиданий.

Если прочитать книгу заранее, вы сможете глубже погрузиться в мир автора, услышать её интонации, заметить детали, которые в кино могут упустить или изменить. Книга Ольги Примаченко — это очень личный, почти терапевтический опыт, где важны не столько события, сколько внутренний диалог, формулировки, паузы.

Зная текст, вы придёте в кино уже с настроем, будете ловить знакомые фразы и сравнивать, как режиссёр визуализировал то, что вы представляли в голове. Тем более, что нет риска разочароваться: ведь в книге нет тех же героев, что будут на экране.

Впрочем, фанаты Примаченко советуют идти в кино без прочтения, чтобы получить чистое, не замутнённое ожиданиями впечатление. И если фильм зацепит, то после просмотра можно будет уже обратиться к книге и полнее узнать все способы помощи себе, описанные автором.