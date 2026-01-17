Еще до премьеры стало ясно: новый фильм Marvel «Мстители: Судный день» собрал больше 1 млрд просмотров лишь на тизерах

Такие цифры не все голливудские киноленты набирают.

Кажется, разговоры о «усталости от супергероев» пора откладывать. Стоило Marvel выпустить первые тизеры нового фильма «Мстители: Судный день» — и стало понятно, что интерес никуда не делся.

Более того, он оказался сильнее, чем у многих предыдущих проектов студии.

Миллиард просмотров еще до премьеры

По данным The Hollywood Reporter, четыре тизера будущего фильма суммарно набрали более 1 млрд просмотров. Первый ролик был посвящен Стиву Роджерсу, второй — Тору.

В следующих тизерах появились Люди Икс, Шури, М’Баку, Нэмор и Существо. И это несмотря на то, что часть показов шла в кинотеатрах, а в интернет попадали некачественные версии.

Реакция оказалась громче ожиданий

Журналисты отмечают: активность в социальных сетях вокруг каждого тизера была почти в два раза выше, чем у других проектов Marvel. Разборы, теории и споры начались буквально сразу, без раскачки и долгого прогрева.

Мировая премьера фильма запланирована на 18 декабря 2026 года. До этого в киновселенной выйдет еще один крупный релиз — новая часть «Человека-паука» с Томом Холандом, которую покажут 31 июля 2026-го. Судя по цифрам, возвращение «Мстителей» обещает быть громким — еще до выхода на экраны.

Ранее портал «Киноафиша» писал, как же Тони Старк станет Доктором Думом.