Меню
Русский English
Отмена
Эмили уже совсем не в Париже: стало известно, где снимут шестой сезон хита Netflix

14 апреля 2026 11:21
Кадр из сериала «Эмили в Париже»

Проект вышел на интернациональный уровень.

Съёмочная группа сериала «Эмили в Париже» отправится в Грецию и Монако для работы над шестым сезоном. Производство новых эпизодов стартует в конце весны.

Согласно предварительным данным, Лили Коллинз и Люка Браво вновь исполнят свои роли. Сама актриса ранее делилась мечтой о съёмках в Греции — и теперь, судя по всему, её желание наконец осуществится.

Поклонники проекта также рассчитывают на возвращение Филиппины Леруа-Болье и Люсьена Лависконта. Однако создатели пока держат детали сюжета в строгом секрете.

В первых сезонах «Эмили в Париже» действие разворачивалось преимущественно во Франции, но со временем маршруты героев стали гораздо разнообразнее. Зрители уже успели увидеть персонажей в Риме, Венеции и Сен-Тропе.

Пятый сезон, ключевой локацией которого стала Италия, вышел на платформе Netflix в декабре. А в первых числах января появилась новость об официальном продлении шоу на шестой сезон. Остаётся лишь догадываться, какие неожиданные повороты судьбы и эффектные наряды ожидают главную героиню в этот раз.

Фото: Кадр из сериала «Эмили в Париже»
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше