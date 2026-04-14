Эмили уже совсем не в Париже: стало известно, где снимут шестой сезон хита Netflix

Съёмочная группа сериала «Эмили в Париже» отправится в Грецию и Монако для работы над шестым сезоном. Производство новых эпизодов стартует в конце весны.

Согласно предварительным данным, Лили Коллинз и Люка Браво вновь исполнят свои роли. Сама актриса ранее делилась мечтой о съёмках в Греции — и теперь, судя по всему, её желание наконец осуществится.

Поклонники проекта также рассчитывают на возвращение Филиппины Леруа-Болье и Люсьена Лависконта. Однако создатели пока держат детали сюжета в строгом секрете.

В первых сезонах «Эмили в Париже» действие разворачивалось преимущественно во Франции, но со временем маршруты героев стали гораздо разнообразнее. Зрители уже успели увидеть персонажей в Риме, Венеции и Сен-Тропе.

Пятый сезон, ключевой локацией которого стала Италия, вышел на платформе Netflix в декабре. А в первых числах января появилась новость об официальном продлении шоу на шестой сезон. Остаётся лишь догадываться, какие неожиданные повороты судьбы и эффектные наряды ожидают главную героиню в этот раз.