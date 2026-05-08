«Джон Уик» собирались выпустить в прокат под другим названием: но все испортил Киану Ривз

Сегодня имя Джона Уика знакомо даже тем, кто ни разу не включал фильмы с Киану Ривзом — настолько сильно эта серия вросла в поп‑культуру. Но мало кто знает, что франшиза могла называться совсем иначе. И лишь невнимательность самого Ривза на съёмочной площадке переиграла всё.

Первоначальное название

Когда работа над первой частью только начиналась, фильм планировали назвать «Ненависть». Слово ёмкое, сильное, запоминающееся — вот только не для Киану Ривза. Актёр никак не мог его выучить и в каждом интервью перед премьерой упорно называл проект по имени героя.

Сценарист Дерек Колстад потом вспоминал: маркетинговая кампания уже была запущена на четыре с половиной миллиона, а Ривз всё равно говорил репортерам про фильм «Джон Уик». В итоге махнули рукой и оставили как есть. Теперь Колстад считает, что ошибка пошла на пользу.

«Джон Уик 5»

Ещё недавно Киану Ривз довольно резко отмахивался от вопросов про пятую часть. Мол, герой мёртв, и воскрешать его как‑то странно. Но затем студия объявила: пятый фильм запущен.

Теперь на «Джона Уика» ставят по‑крупному: вселенная растёт, обрастает сериалами, спин‑оффами и видеоиграми. Только вот главный вопрос остаётся открытым: вернётся ли сам Уик или франшиза продолжит жить за счёт других персонажей. В конце четвёртой части герой Ривза вполне определённо попрощался с жизнью.