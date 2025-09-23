Меню
Киноафиша Статьи Джоан Роулинг отрицала, но намеки очевидны: вампир в «Гарри Поттере» все же есть и вы его все хорошо знаете

Джоан Роулинг отрицала, но намеки очевидны: вампир в «Гарри Поттере» все же есть и вы его все хорошо знаете

23 сентября 2025 16:40
Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Даже внешне он очень похож на кровопийцу.

В «Гарри Поттере» вампиры будто всегда на периферии — мелькают в шутках, книжках и даже в меню сладостей. Но фанаты уверены: среди знакомых героев скрывался тот, чьи черты слишком уж напоминают классического кровопийцу.

Снейп и вампирский миф

Самая устойчивая фанатская теория касалась Северуса Снейпа. Его бледная кожа, длинные чёрные волосы, тёмные одежды и склонность к полумраку создавали ассоциации с Дракулой.

В «Узнике Азкабана» он появляется буквально после упоминания вампиров, а в «Принце-полукровке» наливает Нарциссе «алое вино» — символический жест, который многие восприняли как отсылку к крови.

В фанатской среде долго обсуждали, не скрывается ли за образом зельевара настоящий кровопийца. Роулинг не раз опровергала эти слухи, но сама атмосфера вокруг персонажа поддерживала подобные домыслы.

Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Волан-де-Морт как тень Дракулы

Куда серьёзнее в книгах звучат вампирские мотивы, связанные с Волан-де-Мортом. Его воскообразная кожа, красные глаза и плащ делают его почти зеркальным отражением графа Дракулы, считает «ФАНТАСТ».

И как Стокер описывал ящики с землёй для бессмертия, так Роулинг наделяет Тёмного Лорда крестражами — его «схронами жизни». Оба антагониста ведут охоту за магическими предметами, оба рушатся в финале от рук героев, но главное — оба символизируют абсолютное зло, которое можно победить только ценой жертвенности.

Где проходит грань

В итоге в «Гарри Поттере» настоящего вампира мы так и не встречаем. Сангвини остаётся курьёзом, Снейп — загадкой, а Волан-де-Морт — центральной фигурой, вобравшей в себя черты классического монстра.

Но если Дракула — это зло, пожирающее мир через кровь, то Волан-де-Морт — зло, питающееся страхом и бессмертной жаждой власти. И всё же оба проигрывают там, где сильнее оказывается любовь.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
