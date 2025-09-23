Джоан Роулинг отрицала, но намеки очевидны: вампир в «Гарри Поттере» все же есть и вы его все хорошо знаете

Даже внешне он очень похож на кровопийцу.

В «Гарри Поттере» вампиры будто всегда на периферии — мелькают в шутках, книжках и даже в меню сладостей. Но фанаты уверены: среди знакомых героев скрывался тот, чьи черты слишком уж напоминают классического кровопийцу.

Снейп и вампирский миф

Самая устойчивая фанатская теория касалась Северуса Снейпа. Его бледная кожа, длинные чёрные волосы, тёмные одежды и склонность к полумраку создавали ассоциации с Дракулой.

В «Узнике Азкабана» он появляется буквально после упоминания вампиров, а в «Принце-полукровке» наливает Нарциссе «алое вино» — символический жест, который многие восприняли как отсылку к крови.

В фанатской среде долго обсуждали, не скрывается ли за образом зельевара настоящий кровопийца. Роулинг не раз опровергала эти слухи, но сама атмосфера вокруг персонажа поддерживала подобные домыслы.

Волан-де-Морт как тень Дракулы

Куда серьёзнее в книгах звучат вампирские мотивы, связанные с Волан-де-Мортом. Его воскообразная кожа, красные глаза и плащ делают его почти зеркальным отражением графа Дракулы, считает «ФАНТАСТ».

И как Стокер описывал ящики с землёй для бессмертия, так Роулинг наделяет Тёмного Лорда крестражами — его «схронами жизни». Оба антагониста ведут охоту за магическими предметами, оба рушатся в финале от рук героев, но главное — оба символизируют абсолютное зло, которое можно победить только ценой жертвенности.

Где проходит грань

В итоге в «Гарри Поттере» настоящего вампира мы так и не встречаем. Сангвини остаётся курьёзом, Снейп — загадкой, а Волан-де-Морт — центральной фигурой, вобравшей в себя черты классического монстра.

Но если Дракула — это зло, пожирающее мир через кровь, то Волан-де-Морт — зло, питающееся страхом и бессмертной жаждой власти. И всё же оба проигрывают там, где сильнее оказывается любовь.

