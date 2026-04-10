Джихану придется напрячься: новый герой «Далекого города» появится специально для Альи

10 апреля 2026 20:04
Кадр из сериала «Далекий город»

С ним будут связаны любопытные сюжетные повороты.

Поклонникам «Далекого города» показалось мало воскрешения Борана, возвращения Мерьем и появления её безумного мужа. Теперь у создателей припасён ещё один сюрприз — у Джихана скоро появится новый соперник.

В актёрский состав популярного турецкого сериала влился свежий исполнитель. Мехмет Айкач сыграет персонажа по имени Энджин — соседа Альи по жилому комплексу, который работает шеф-поваром в ресторане.

Само собой, такое соседство придётся Джихану не по нраву. Вот только Мерьем сейчас живёт в особняке, так что помешать сопернику он пока не может.

По данным источников, знакомых со спойлерами, Мехмет получил пока что гостевую роль. Однако продюсеры сериала готовы перевести его в основной состав, если появление Энджина положительно скажется на рейтингах.

Пока в этой ситуации в выигрыше остаётся Боран: Мерьем — в особняке, Джихан и Алья разлучены, а Фейяз как раз готовится нанести удар по младшему брату главного злодея.

Ожидается, что Энджин впервые появится на экранах уже в 57-й серии, пишет kp.

Фото: Кадр из сериала «Далекий город»
Светлана Левкина
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
