Джеймс Кэмерон так полюбил это аниме, что мечтал об экранизации 20 лет: но зрители от фильма остались не в восторге

Гильермо дель Торо недавно рассказал интересный факт из своей жизни. Оказывается, он долгое время делил жилье вместе с Джеймсом Кэмероном, создателем «Аватара».

Тогда они и стали близкими друзьями. Режиссеры вместе проводили время за просмотром японской анимации. Они делились друг с другом своими находками в аниме, что в итоге повлияло на творческий путь.

Любимое аниме Джеймса Кэмерона

Джеймс Кэмерон настоятельно порекомендовал Гильермо дель Торо посмотреть свое любимое аниме. Речь шла о знаменитом проекте «Полиция будущего».

Его создал Масами Юки, а экранизацией занимался сам Мамору Осии, прославившийся «Призраком в доспехах».

Сюжет разворачивается вокруг особого полицейского отдела в Токио. Его сотрудники используют огромных роботоподобных существ для борьбы с преступниками, которые тоже не прочь применить в своих целях тяжелую технику.

Любимое аниме Гильермо дель Торо

Гильермо дель Торо тоже поделился со своим другом важной рекомендацией. Он посоветовал Кэмерону посмотреть аниме «Боевой ангел».

Эта работа произвела на Джеймса Кэмерона настолько сильное впечатление, что он посвятил целых двадцать лет созданию экранизации в Голливуде.

Его мечта наконец сбылась в 2019 году. Тогда на экраны вышел фильм «Алита: Боевой ангел», который снял Роберт Родригес при продюсерской поддержке самого Кэмерона. Режиссер до сих пор не оставляет надежды, что у этой истории появятся продолжения. Правда, зрители восторга постановщика не разделили и оценили ленту в 7,3.

Ранее портал «Киноафиша» писал, в какой стране происходят события «Ходячего замка».