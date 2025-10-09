Сибирские леса вовсе не в Сибири?! Где на самом деле снимали «Закон тайги» с Дьяченко

На этой неделе стартовал второй сезон атмосферного сериала «Закон тайги». Александр Дьяченко вернулся к роли контрразведчика, а зрители увидят в два раза больше новых историй из его жизни. Второй сезон будет включать в себя сразу 56 эпизодов.

Съемочной группе вновь пришлось погрузиться в атмосферу глухих лесов. Причем, нашли они их не в настоящей тайге, а в Ленинградской области.

Сюжет второго сезона сериала «Закон тайги»

Устюжанин снова надевает форму контрразведчика. Начальство уговаривает его перебраться в кабинет Главного управления, но друг Лобанов умоляет задержаться остаться в посёлке.

Николаю предстоит мучительный выбор между спокойной генеральской должностью и долгом перед товарищем. Трагедия, забравшая близкого человека, перевесит чашу весов в пользу глухих лесов.

Ему предстоит выяснить, кто скрывается за прозвищем «Хозяин» — мифической фигурой, о которой все говорят, но которую никто не видел.

Где снимали второй сезон сериала «Закон тайги»

Съёмки проходили в Ленинградской области. Создатели выбрали уютные коттеджные посёлки и аутентичные деревушки. Но настоящей звездой проекта стали местные леса и болота — они создают неповторимую атмосферу сериала.

Снежные кадры добавили магии — их снимали в карельских лесах. Именно там удалось поймать ту самую северную сказку, которая так органично дополнила историю.

«Эти места стали для нас родными. За время съёмок я исходил все тропинки, прошел по каждому оврагу и плавал в болотах. Получил невероятное удовольствие от работы на природе», — заявил исполнитель главной роли Александр Дьяченко.

