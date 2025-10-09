Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сибирские леса вовсе не в Сибири?! Где на самом деле снимали «Закон тайги» с Дьяченко

Сибирские леса вовсе не в Сибири?! Где на самом деле снимали «Закон тайги» с Дьяченко

9 октября 2025 12:15
Кадр из сериала «Закон тайги»

Потрясающие виды, которые играют важную роль в сюжете.

На этой неделе стартовал второй сезон атмосферного сериала «Закон тайги». Александр Дьяченко вернулся к роли контрразведчика, а зрители увидят в два раза больше новых историй из его жизни. Второй сезон будет включать в себя сразу 56 эпизодов.

Съемочной группе вновь пришлось погрузиться в атмосферу глухих лесов. Причем, нашли они их не в настоящей тайге, а в Ленинградской области.

Сюжет второго сезона сериала «Закон тайги»

Устюжанин снова надевает форму контрразведчика. Начальство уговаривает его перебраться в кабинет Главного управления, но друг Лобанов умоляет задержаться остаться в посёлке.

Николаю предстоит мучительный выбор между спокойной генеральской должностью и долгом перед товарищем. Трагедия, забравшая близкого человека, перевесит чашу весов в пользу глухих лесов.

Ему предстоит выяснить, кто скрывается за прозвищем «Хозяин» — мифической фигурой, о которой все говорят, но которую никто не видел.

Кадр из сериала «Закон тайги»

Где снимали второй сезон сериала «Закон тайги»

Съёмки проходили в Ленинградской области. Создатели выбрали уютные коттеджные посёлки и аутентичные деревушки. Но настоящей звездой проекта стали местные леса и болота — они создают неповторимую атмосферу сериала.

Снежные кадры добавили магии — их снимали в карельских лесах. Именно там удалось поймать ту самую северную сказку, которая так органично дополнила историю.

«Эти места стали для нас родными. За время съёмок я исходил все тропинки, прошел по каждому оврагу и плавал в болотах. Получил невероятное удовольствие от работы на природе», — заявил исполнитель главной роли Александр Дьяченко.

Кадр из сериала «Закон тайги»

Ранее портал «Киноафиша» писал, где снимали сериал «Виноделы».

Фото: Кадры из сериала «Закон тайги»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Паламарчук «раскачался» ради роли и уехал в Сибирь: где снимали 2 сезон «Ронина» Паламарчук «раскачался» ради роли и уехал в Сибирь: где снимали 2 сезон «Ронина» Читать дальше 7 октября 2025
В Прованс ехать не пришлось, дворцы и шато нашли в России: где снимали сериал «Виноделы» В Прованс ехать не пришлось, дворцы и шато нашли в России: где снимали сериал «Виноделы» Читать дальше 7 октября 2025
Финал покажут еще до ноября: график выхода второго сезона сериала «Ронин» — первая серия уже сегодня Финал покажут еще до ноября: график выхода второго сезона сериала «Ронин» — первая серия уже сегодня Читать дальше 6 октября 2025
Сериал «Отмороженные» получил продолжение: Ноль теперь депутат, а Фил пытается свести с ним старые счеты Сериал «Отмороженные» получил продолжение: Ноль теперь депутат, а Фил пытается свести с ним старые счеты Читать дальше 10 октября 2025
«Улица Шекспира» добралась до Первого, но ждать сериал в духе «Кармелиты» не стоит: советуют ли зрители этот проект? «Улица Шекспира» добралась до Первого, но ждать сериал в духе «Кармелиты» не стоит: советуют ли зрители этот проект? Читать дальше 9 октября 2025
«Крайне отвратителен»: зрители нашли самого мерзкого героя «Душегубов» — и это не маньяк «Крайне отвратителен»: зрители нашли самого мерзкого героя «Душегубов» — и это не маньяк Читать дальше 9 октября 2025
Дом, где Кузякин «шибанулся», и кафе, где соблазняла Гурченко: 7 культовых мест из фильма «Любовь и голубей» Дом, где Кузякин «шибанулся», и кафе, где соблазняла Гурченко: 7 культовых мест из фильма «Любовь и голубей» Читать дальше 9 октября 2025
Нравится «Трасса»? Тогда новый детектив с Михалковой о пропаже девочки и матери с амнезией вас тоже зацепит Нравится «Трасса»? Тогда новый детектив с Михалковой о пропаже девочки и матери с амнезией вас тоже зацепит Читать дальше 9 октября 2025
Назвали сериал так неспроста: где же находится тот самый далекий город из турецкого хита? Назвали сериал так неспроста: где же находится тот самый далекий город из турецкого хита? Читать дальше 9 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше