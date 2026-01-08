Меню
Два Юры за два года: Юрия Колокольникова номинировали на главную актерскую премию США Actor Awards вслед за Борисовым

8 января 2026 11:21
Кадры из сериала «Белый лотос»

Вот когда смотреть церемонию.

В этом сезоне у российских зрителей появился еще один повод смотреть западные награды особенно внимательно. Юрия Колокольникова номинировали на Actor Awards вместе с актерским ансамблем третьего сезона «Белого лотоса».

Это не личная номинация, а командная, но в таких случаях она даже ценнее — значит, проект и вся его актерская работа признаны на одном из самых влиятельных рынков мира.

Номинации объявили во время специальной трансляции Netflix. Именно на этой же премии в прошлом году оказался Юра Борисов, так что теперь получается почти символичная история — два Юры подряд в одном и том же американском наградном контуре. Actor Awards — это бывшие SAG Awards, премия Гильдии киноактеров США, которую индустрия воспринимает как репетицию «Оскара».

Кадры из сериала «Белый лотос»

Для Колокольникова это важный шаг. «Белый лотос» — один из самых обсуждаемых сериалов последних лет, и третий сезон оказался не менее громким, чем предыдущие. Попасть в его актерский состав — уже достижение, а быть номинированным вместе с ним — еще и знак, что его роль не прошла незаметно.

Теперь остается только дождаться самой церемонии. 32-я премия Actor Awards пройдет в ночь с 1 на 2 марта. В этот раз болеть за Юру снова будет вся страна, только теперь — за другого. И это редкий, но приятный повод для общего телевизионного волнения.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кого Колокольников сыграл в «Белом лотосе». А еще мы рассказывали про всех любимых женщин актера.

