Два крутейших триллера 2025 года для тех, которые держат в напряжении до самого финала: идеально для вечера декабря

Если устали от долгих сериалов и непонятных развязок, то вам сюда.

Если вечер требует напряжения, а не фона, декабрь 2025 подкидывает сразу два варианта. Оба фильма — новые, остросюжетные и выстроены так, чтобы не отпускать до самого финала.

Разные по настроению, но одинаково цепкие — выбирайте, что ближе.

«Инфлюэнсеры» (2025)

Продолжение триллера «Инфлюэнсер / Остров иллюзий» развивает пугающую тему цифровой идентичности. Главная героиня, известная как Си-дабл-ю, раньше охотилась на звезд соцсетей: убивала их, забирала жизнь, лицо и онлайн-образ. Теперь она сама оказывается в уязвимой позиции.

События разворачиваются на Лазурном Берегу, где случайная путаница в отеле сталкивает ее с популярной блогершей. Пока Си-дабл-ю планирует расправу, за ней уже идет Мэдисон — выжившая жертва из прошлого. Фильм играет на страхе быть замененным и превращает лайфстайл-картинку в поле кровавой охоты.

«Турбулентность» (2025)

Более классический триллер, но с сильным визуальным крючком. Пара решает спасти отношения романтическим полетом на воздушном шаре над Альпами. Идея звучит как открытка, но быстро превращается в кошмар.

В корзине появляется незваная пассажирка — женщина из прошлого, чье появление рушит не только планы, но и саму иллюзию безопасности. Высота, замкнутое пространство и личные счеты делают напряжение почти физическим. Здесь нет монстров, но страх работает точнее любого спецэффекта.

«Инфлюэнсеры» — для тех, кто любит злой, современный триллер про соцсети и идентичность. «Турбулентность» — для зрителей, которым важна клаустрофобия, психологическое давление и ощущение, что выхода нет. Оба фильма — хороший способ провести вечер не расслабляясь.

