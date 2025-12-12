За 3 недели его смотрели 46 000 000 часов: детективный сериал «Во всём виновата она» установил рекорд старта на Peacock и залетел в топ-5 США

Мини-сериал с Дакотой Фаннинг и Сарой Снук стал самым обсуждаемым релизом зимы.

Платформа Peacock получила главный хит сезона: сериал «Во всём виновата она» (2025) собрал 46 миллионов часов просмотра всего за три недели показа.

На «Кинопоиске» у проекта рейтинг 7,4, на IMDb — 7,6, что закрепило его успех и за пределами США.

Сюжет и завязка расследования

В центре истории — похищение ребенка из обеспеченной семьи. Расследование быстро выходит за рамки бытовой драмы: чем дальше продвигаются поиски, тем больше вопросов возникает к самым близким людям.

Семья оказывается в положении подозреваемых и вынуждена доказывать, что они не причастны к исчезновению сына.

Кто играет в сериале

Главные роли исполнили Дакота Фаннинг и Сара Снук. Их дуэт стал одной из причин высокого интереса к проекту: обе актрисы создают сложные, эмоционально заряженные образы, держась строго в границах фактуры истории.

В сериале также снялись Майкл Пенья, Джейк Лэси и София Лиллис.

Почему сериал стал таким успешным

«Во всём виновата она» удерживался в топ-5 оригинальных шоу США на протяжении трёх недель подряд. Сработали короткий формат, плотная драматургия и качественная актёрская сборка — редкая комбинация для стриминга, которая обеспечила проекту лучший старт в истории Peacock.

Также прочитайте: 97% на Rotten Tomatoes — и ноль шансов оторваться: «Достать ножи: Воскрешение покойника» уже считают лучшим в трилогии