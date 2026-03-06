Два гиганта с топорами в «Братстве» — не просто статуи: они скрывают правду о величии Гондора

Меню
6 марта 2026 17:09
Кадр из фильма «Властелин колец»

Две статуи с поднятыми руками — не просто «красивый кадр».

Есть сцены, которые невозможно забыть. Лодки в «Братстве кольца» плывут по Андуину — и вдруг из тумана вырастают два каменных гиганта с топорами. Это Аргонат, или Столпы Королей. В кино они выглядят как мистический портал в прошлое, и по сути так и есть: у этих статуй очень конкретная историческая задача.

Угроза с востока и решение действовать жестко

Во времена Третьей эпохи Гондор регулярно трясло от набегов истерлингов. Когда власть перешла к молодому регенту Миналкару, он не стал ждать, пока враги окончательно разнесут границы. Он собрал армию и пошёл в поход — и разгромил кочевников так, что те надолго «забыли дорогу» к землям Гондора.

Победа Ромендакила и рождение Аргоната

После триумфа Миналкар взял имя Ромендакил II — «Победитель Востока». И дальше сделал то, что умеют настоящие империи: закрепил победу символом. На входе в озеро Нен Хитоэль, у Эмин Муил, он приказал высечь в скалах огромные фигуры, чтобы чужакам было понятно без переводчика: ниже по реке вам нельзя.

Кто изображён на Столпах Королей

Аргонат — это Исильдур и Анарион, братья-основатели Гондора. Они стоят по обе стороны Андуина, в коронах и шлемах, с поднятой левой рукой — жестом запрета и предупреждения. Это не памятник «на удачу», а визуальная граница: дальше начинается территория королей.

Нуменорский размах и тайный смысл для героев

Гондорцы — наследники нуменорцев, а те любили циклопические проекты. Поэтому Аргонат — не исключение, а часть их культуры: строить так, чтобы через века любой путник чувствовал себя маленьким. И потому встреча со Столпами так действует на героев: это не просто камень, это память о мире, который был велик — и почти исчез.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
