Два фильма про симуляцию вышли в один год: первый стал культовым (мы про «Матрицу»), а второй забылся. Пора это исправить

У Вачовски были пули и замедления, а у «Тринадцатого этажа» — философия, которую многие пропустили.

В 1999-м весь мир обсуждал «Матрицу». На фоне неоновой вселенной Вачовски почти затерялся другой фильм о виртуальной реальности — «Тринадцатый этаж». И зря: именно он предложил куда более камерный, но не менее жуткий взгляд на симуляцию мира.

Фантастика без роботов-убийц

«Тринадцатый этаж» с рейтингом 7,6 на КП не обещает грандиозных битв с машинами. Его страх куда ближе: угроза исходит не от искусственного интеллекта, а от самих людей. На верхушке небоскрёба скрывается виртуальный мир, способный разрушить не только судьбы героев, но и само понимание реальности.

Атмосфера нуара и Нью-Йорк 30-х

Скромный бюджет не помешал создателям выстроить впечатляющий антураж. Виртуальный Нью-Йорк 30-х выглядит так живо, что трудно поверить в его «нереальность». Опыт студии Centropolis Film Productions, которая несколькими годами раньше разрушала город в «Годзилле», позволил здесь воссоздать его с любовью к деталям.

Почему проиграл «Матрице»

Обе картины вышли почти одновременно, и «Тринадцатый этаж» оказался в тени блокбастера. Но сравнение впрямую не совсем честное: «Матрица» взяла зрителя визуальным прорывом и философией с налётом эпика, а «Тринадцатый этаж» пошёл по другому пути. Это не боевик-революция, а скорее нуарный детектив о том, что миры могут накладываться друг на друга бесконечно.

Идеи, которые не устарели

Сегодня, когда разговоры о симуляции Вселенной звучат в научных конференциях ничуть не реже, чем в фантастике, фильм звучит ещё актуальнее. Он задаёт те же вопросы, что мучили Платона и Филипа Дика: где заканчивается реальность и начинается игра? И что, если «настоящий» мир сам по себе — очередной этаж симуляции?

Фильм так и остался в истории как недооценённая альтернатива «Матрице». Но для тех, кто ценит «умную фантастику» без миллионов на спецэффекты, «Тринадцатый этаж» и сегодня выглядит свежо. Не блокбастер, а умный эксперимент — и именно поэтому он до сих пор заслуживает второго шанса.

