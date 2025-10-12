Меню
Киноафиша Статьи Два часа — и вы разбиты: Netflix выпустил драму «Стив», где Мёрфи впечатляет больше, чем в «Оппенгеймере»

Два часа — и вы разбиты: Netflix выпустил драму «Стив», где Мёрфи впечатляет больше, чем в «Оппенгеймере»

12 октября 2025 15:13
Кадр из фильма "Стив"

В этой картине есть то, чего не хватает даже блокбастерам — честность и боль живого человека.

На Netflix вышла драма «Стив» с Киллианом Мёрфи в роли директора школы для трудных подростков.

История, на первый взгляд простая, оказывается эмоциональным нокаутом: за два часа зритель проживает вместе с героем всю тяжесть чужих судеб и собственное бессилие перед миром, где доброта стала подвигом.

Один день, вся жизнь

Стив — директор школы Стэнтон-Вуд, где учатся дети, которых отвергли все: родители, система, общество.

В этот день к нему приезжают журналисты, чиновники и инспекторы. Он устал, но не может позволить себе сломаться.

Когда его просят описать себя в трёх словах, он отвечает:

«Очень, очень уставший».

И эта фраза становится сутью всего фильма — о человеке, который тянет на себе целый мир, но уже не знает, как жить дальше.

Игра, которая не отпускает

Киллиан Мёрфи снова доказал, что велик не масштабом ролей, а глубиной эмоций. После «Оппенгеймера» он выбрал камерный, почти тихий фильм — и показал, что боль может звучать громче аплодисментов.

Его Стив — не герой, не святой, просто человек, который слишком долго держался. Подросток Шай (Джей Ликурго) — его зеркало, ещё одна раненая душа, и вместе они создают историю, в которой хочется верить.

Отзывы, в которых чувствуется всё

На Rotten Tomatoes у фильма 76% «свежести», на Metacritic — 65 баллов. Но зрители оценили его куда выше критиков.

«Этот фильм держится на игре Мёрфи и Ликурго, которая достойна "Оскара"», «Киллиан Мёрфи просто феноменален и должен как можно скорее получить ещё один "Оскар". Этот парень — один из лучших актёров современности!», «Стив — это история о людях, которые спасают других, теряя себя», «Подростки здесь не монстры, а сломленные судьбы», — делятся эмоциями зрители.

Почему стоит смотреть

«Стив» — фильм без громких лозунгов и пафоса. Он про тех, кто делает добро тихо, без наград. И после финала остаётся чувство, что ты увидел не кино, а жизнь — настоящую, хрупкую и нужную.

Также прочитайте: Самый тёмный сериал года от Netflix - «Воскрешённый»: стирает грань между жизнью и смертью так, что холод по спине

Фото: Кадр из фильма "Стив"
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
